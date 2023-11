Mª José Catalá: “Valencia es la ciudad de España con mayor bajada de impuestos”

La alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá ha analizado en COPE los presupuestos para la ciudad. Un presupuesto en el que destaca que “Valencia va a ser la ciudad de España con una bajada de impuestos más elevada. Hemos bajado alrededor de 70 millones de euros, cuando otras ciudades como Madrid ha aplicado una bajada en torno a los 40 millones, otras ciudades como Málaga o Barcelona los están congelando”

"Los valencianos- continúa- van a ver reducido su recibo de la contribución, el impuesto de circulación, los impuestos vinculados a la actividad económica y bonificamos al 95% la plusvalía en el caso de las herencias, y además en las transmisiones para negocios tradicionales, que, sumado a la bonificación aprobada por la Generalitat del impuesto de sucesiones, en Valencia queda eliminado totalmente en la ciudad el impuesto de la muerte“.

Todo ello además sin aplicar recortes y optimizando todos los recursos. Catalá insiste que se ha encontrado partidas en estado lamentable de ejecución. Por ejemplo, en sostenibilidad. "Tras los últimos incendios ha sido su equipo de gobierno el que ha puesto en marcha los primeros ocho cañones y en esta legislatura se instalaran los 40 o 50 restantes para proteger la Devesa", explica.

La alcaldesa asegura que ha sido muy fácil acordar los presupuestos con su socio de Gobierno. "Los concejales del PP y los de VOX tienen claras las prioridades y son los ciudadanos y eso es una gran ventaja"

La alcaldesa también ha explicado el nuevo proyecto por el que han optado para la avenida de Pérez Galdós. “Le hemos dedicado tiempo y sensatez y para ello la movilidad debe quedar fuera de la batalla política. Por eso hemos optado por plantear una avenida que colapse la ciudad, no me parece recomendable, estamos dispuestos a eliminar el paso a nivel que además no se ajusta a la normativa actual pero dejar la planta viaria a la altura de las grandes rondas de la ciudad, que los vecinos tengan mejor situación, pero que la ciudad no se colapse”, aclara Catalá.

Grandes sorpresas en Navidad

La alcaldesa de Valencia también ha avanzado que habrá sorpresas en la ciudad de cara a la próxima Navidad e incluso para Nochevieja. Catalá defiende que la ciudad ha de ser amable y apetecible para venir a comprar, porque eso reactiva también el comercio local y la encomia. “Quiero que vuelva a ponerse de moda, venir a comprar a Valencia, que la gente del área metropolitana quiera venir a pasear a Valencia, a ver la iluminación, la cabalgata, el carrusel de la plaza del Ayuntamiento”

“La ciudad le pide al Valencia CF que dé el primer paso”

La alcaldesa de la ciudad asegura, respecto a la situación del nuevo Mestalla, que “hay una licencia y todos los técnicos de la casa van a velar porque esa licencia se dé en las condiciones mejores para la ciudad. No la da ni la alcaldesa ni el concejal. Hasta que no empiecen las obras y vea que esto va en serio, no hay negociación del convenio”

“Tras estos años y la situación generada entre el club y la ciudad, porque va más allá de la afición. Para recuperar la confianza, la ciudad le pide al club que dé el primer paso”

Amnistía: “es lo más grave que ha pasado en Democracia en España”

La alcaldesa también se ha pronunciado sobre las concentraciones rechazando la amnistía que el presidente en funciones quiere pactar con los independentistas. “Pedro Sánchez ha optado por venderlo todo para seguir siendo presidente cuando ha perdido unas elecciones. Tiene que sumar intereses separatistas, golpista para ser presidente y es muy preocupante y el proceso de amnistía me parece lo más grave de la democracia en España”

Catalá asegura que condena “cualquier agresión o acto de violencia ante cualquier sede de un partido político, pero el PSOE hará mal si lo ciñe a un problema político entre partidos, porque es un tema social”