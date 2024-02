Jefe de bomberos: "las viviendas son el lugar más seguro si el edificio garantiza las condiciones"

El jefe de bomberos de València, Enrique Chisbert, ha informado este sábado de que ya se ha registrado cada una de las habitaciones de todos los pisos del edificio incendiado en el barrio de Campanar y no se prevé por tanto que haya más víctimas mortales que añadir a las diez localizadas.



Chisbert, en declaraciones a los periodistas en la zona del incendio, ha explicado que en el edificio permanece un retén de bomberos colaborando con la Policía Científica y en prevención de que pueda reavivarse el fuego por el viento.



Ha añadido que el edificio está seguro para trabajar en su interior y no hay riesgo de que pueda colapsar.



Por ello ha explicado que han podido entrar en todas las habitaciones de todos los pisos.



Chisbert no ha querido comentar detalles sobre los fallecidos en el incendio ni sobre otras cuestiones debido a que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero al igual que horas antes había manifestado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana , Pilar Bernabé, ha insistido en que no prevén encontrar ninguna víctima más.



Tampoco ha ofrecido datos sobre las mascotas que hayan podido perecer en el incendio.



Al plantearle cómo fue el comportamiento del fuego, el jefe de bomberos ha comentado que pudo verlo todo el mundo, se extendió por toda la envolvente del edificio con una gran celeridad.



Respecto a la posibilidad de que lo más adecuado para los vecinos fuera quedarse en las viviendas tras el inicio del fuego ha señalado que son el lugar más seguro si el edificio garantiza las condiciones de sectorización mientras los bomberos extinguen el incendio, ya que lo contrario puede ser una evacuación desordenada que puede provocar múltiples víctimas.



Chisbert ha reconocido que los bomberos que participaron en la extinción arriesgaron incluso por encima de sus posibilidades durante toda la intervención y sufrieron el peligro, sobre todo las primeras dotaciones, "muy de cerca".



En cuanto al protocolo seguido para rescatar a la pareja que se refugió en la terraza de su vivienda, ha comentado la dificultad existente para ello porque había desprendimientos de placas incendiadas y había que acercarse de forma segura para los bomberos y para ellos mismos.



El objetivo era hacer una pantalla de seguridad tanto en la planta superior como en la inferior y las laterales para poder proceder a ese rescate.



"Lo hicimos de la mejor manera que supimos y en este caso salió bien. Otras veces las cosas no salen bien porque en emergencias, uno y uno no siempre suman dos", ha añadido.



Chisbert ha informado asimismo de que los dos bomberos que continúan ingresados se encuentran fuera de peligro.