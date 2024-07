Intenta salvarle tras un infarto y mueren ahogados los dos tras entrar en parada cardiorespiratoria

Las cifras por ahogamiento presentan un inicio de temporada como hace tiempo que no se conocía, pese a que aún no ha llegado el verano de manera oficial. El buen tiempo y la subida de las temperaturas animan a acercarse a la playa y refrescarse en sus aguas, aunque muchas veces sea sin conocimiento del peligro real que ello conlleva. Donde las aguas aparentan estar tranquilas pueden esconder corrientes submarinas que nos sorprendan. Muchas de las ocasiones al tratar de salir de ellas es cuando se produce el ahogamiento por puro agotamiento.

Un matrimonio octogenario, veraneantes procedentes de Madrid, ha fallecido este jueves en una de las playas de Guardamar del Segura (Alicante), primero él de un infarto y poco después ella al entrar en parada cardiorrespiratoria por el estado de 'shock' al atender a su marido. Fuentes sanitarias y municipales han informado a EFE de que este triste suceso ha ocurrido poco después de las 10.30 horas en la playa urbana Centro cuando el hombre, de 86 años, sufrió un infarto mientras estaba en el agua y quedó flotando. Su esposa, de una edad parecida aunque no ha sido precisada, se percató de lo que ocurría en una jornada de bandera verde y entró al agua a auxiliarlo, pero al comprobar que su marido no respondía, entró en shock y también en parada cardíaca. La pareja fue asistida por los servicios de socorrismo de Cruz Roja pero las maniobra de reanimación RCP no dieron resultado positivo.

Cinco personas han fallecido en las playas de Guardamar del Segura desde que comenzó la temporada de baños, el día más trágico el 7 de junio cuando un hombre de 46 años, polaco, y otro de 52, británico, murieron ahogados en la playa de La Roqueta después de entrar al mar para socorrer a un grupo de bañistas, con algún menor, que inicialmente no podía salir del agua por las corrientes. Un día antes, otro varón, de 68 años, también falleció en la misma playa.





Las de Guardamar del Segura son playas especialmente peligrosas los días de levante por ser muy abiertas y formarse sin previo aviso unas corrientes hacia el interior en varios de sus puntos, lo que en la población se conoce como 'canales', que dificultan sobremanera el regreso a la arena





Tercera causa de muerte por causas externas

Muchas ciudades costeras inauguraron oficialmente la temporada de baño a partir de mediados de junio, pero otras localidades turísticas avanzan la puesta en marcha del servicio de vigilancia ante la llegada temprana de bañistas. Es el caso de Gandia que cuenta con socorristas desde el 1 de mayo, Benidorm que tiene vigilancia todo el año o la ciudad de Valencia que cuenta con este servicio desde el 1 de junio. Pese a todo, las cifras de ahogados en lo que llevamos de año son inasumibles. Solo en 2023 se produjeron 46 muertes por ahogamiento en la Comunidad Valenciana, igual que en Galicia. En Andalucía fueron 68, en la Región de Murcia, 16 y en Cataluña, 66 muertes, según se publicó en el Informe Nacional de Ahogamientos.

Informe Nacional de Ahogamientos: 137 fallecidos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024





Las cifras de los ahogamientos

El perfil de la persona muerta ahogada en España durante 2023 es la de un hombre (80,3 %), mayor de 45 años (76,5 %), de nacionalidad española (72,5 %), que pierde la vida en una playa (54,7 %) o en cualquier caso en un espacio sin vigilancia (75,6 %), entre las 10.00 y las 14.00 (31 %).

En el conjunto de 2023, la playa fue el escenario donde se registró un mayor número de muertes por ahogamientos, 231 del total de 422, es decir, un 54,74 por ciento del total, seguido de ríos, donde tuvieron lugar 63 (14,93 por ciento) y piscinas 47 (11,14 por ciento), mientras que 81 se produjeron en otros espacios acuáticos.





Los meses que albergan verano (junio, julio, agosto y septiembre) son los que acumulan el mayor número de ahogamientos, un total de 242 ahogamientos, lo que supone un 57,35 por ciento.

Los de invierno (enero, febrero, marzo y diciembre) sumaron hasta 68 muertes por ahogamiento en España, un 16,11 por ciento del total anual. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo informa a través de su web de los datos del INA, mediante el Sistema Integrado de Gestión de Datos de Incidencias en el Medio Acuático (SIFA), y desarrolla a lo largo de todo el año una campaña de prevención de ahogamientos en el medio acuático.

Salvamento Marítimo: vocación por proteger la vida en la mar

Desde que en 1992 se creara Salvamento Marítimo no han cesado en su labor de protección de la vida en la mar en el área de responsabilidad de salvamento española. Su misión, además del salvamento de la vida humana en la mar, contempla la prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, la prestación de los servicios de seguimiento y ayuda al tráfico marítimo, la seguridad marítima y de la navegación y el remolque y asistencia a buques.

Muchas son las situaciones a las que acuden para prestar ayuda y socorro. Es el caso de dos adolescentes que fueron rescatados por la embarcación Salvamar Spica, el sábado 8 de junio, en la zona del faro de San Telmo (Almería). Se veían incapaces de regresar a tierra y fueron rescatados con una arriesgada maniobra junto a las rocas. Fueron trasladados a Almería en buen estado y desde Salvamar hicieron una vez más el llamamiento a estar atentos en la mar, insistiendo en que la precaución es básica para disfrutar sin peligro.









Cómo actuar si te arrastra la corriente marina

Para escapar en el caso de encontrarse en una corriente marina es necesario flotar con la corriente. Es muy importante mantener la calma y no luchar contra la corriente porque es lo más peligroso que se puede hacer. Las corrientes de resaca no te arrastran bajo el agua, solo arrastran lejos de la orilla. Por eso es también muy importante tener pensamientos positivos y tranquilizantes, mantener la calma, respirar pausadamente y pensar que tenemos la capacidad de escapar.

Se debe nadar en paralelo a la orilla, evitando terminar muy cansado, hasta lograr atravesar los límites de la corriente. Si no se nota ningún progreso es preferible ahorrar energía y flotar hasta que la corriente se debilite o llegue un salvavidas.

En caso de no saber nadar muy bien se debe pedir ayuda gritando y moviendo los brazos hasta que un salvavidas nos pueda ayudar.

Otros consejos antes de entrar en el agua:

Tratar de detectar áreas a evitar Comprobar el estado de la playa a través de las indicaciones de las banderas No intentar rescatar a alguien que se encuentre en peligro Si el mar no es el adecuado, es preferible evitar el uso de colchonetas