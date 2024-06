Inquilinos de Campanar, molestos porque no han podido entrar a recuperar sus pertenencias

El Consell prorrogará seis meses las ayudas al alquiler a los afectados por el incendio del edificio en el barrio valenciano de Campanar, en el que fallecieron diez personas el pasado 22 de febrero.

Ayudas se seguirán concediendo tanto a los propietarios como a quienes estaban de alquiler en el edificio siniestrado.

También se mantendrán las exenciones fiscales y las ayudas psicológicas hasta final de este año, como ha anunciado el presidente del Consell, Carlos Mazón.

Y una crítica, Mazón ha lamentado que la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana "no haya recibido todavía a las víctimas", y ha advertido de que es posible que "personas de Bielorrusia deban regresar a un país en guerra" por carecer de documentación que perdieron en el incendio.

Así lo ha confirmado Nancy Khawam, presidenta de la Asociación de Residentes Afectados por el Incendio de Campanar (Ardic), quien en COPE, ha reconocido que "nosotros hemos intentado reunirnos con la Delegación de Gobierno en tres ocasiones, dos veces se nos ha fijado una reunión, se ha cancelado y esta tercera seguimos esperando que nos confirmen".

Con respecto al caso de la familia de Bielorrusia, ha explicado que "todos sabemos que es un país un poco complejo a la hora de expedir documentación fuera del país. Ellos han intentado por activa y por pasiva ponerse en contacto con el consulado para que les expidan una copia de sus pasaportes, pero la respuesta ha sido negativa". Añade, además, que "legalmente están indocumentados, y muchos tampoco les están dando un contrato de alquiler porque esta residencia tiene fecha de final, o sea, tiene fecha de expiración".

Nancy Khawan ha desvelado una crítica más: no les han permitido acceder a las pertenencias de las viviendas en las que residían, porque la propiedad no les ha dejado, "nosotros, como residentes del edificio hasta fecha de hoy, la propiedad no nos ha dejado subir a nuestros pisos a ver lo que nos queda de cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿que nosotros somos ahora de segunda? Y ya lo hemos pedido por activa, por pasiva y sinceramente por ese lado estamos bastante disgustados, porque después de todo lo que ha pasado, que mínimo que si podemos recuperar algo de nuestras viviendas, que tengamos el derecho de acceder.

La presidenta de la asociación concluye, "nosotros hemos pedido que nos dejaran subir en reiteradas ocasiones, incluso se les mandó burofax, pero seguimos sin respuesta. Y yo simplemente hago la pregunta, ¿qué pasa, que antes pagábamos y éramos residentes damnificados, ahora que ya no pagamos el alquiler, somos de segunda?"

















