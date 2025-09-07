Los hoteles del litoral de la Comunitat Valenciana parten con unas reservas cercanas al 80 % para septiembre

Los hoteles del litoral de la Comunitat Valenciana cuentan en estos momentos con unas reservas para este mes de septiembre del 79,46 por ciento, una cifra 0,4 puntos superior al mismo mes de 2024. Así se desprende del sondeo realizado por Turisme Comunitat Valenciana a una muestra representativa de hoteles de las tres provincias, con unas cifras de reservas que se espera que sigan aumentando en los próximos días.

Según esta encuesta, en la que colabora también Hosbec y la Fundación Turismo Valencia, los apartamentos turísticos parten de unas reservas superiores al 66,21%, lo que supone 3,1 puntos más que en el mismo mes del año anterior, mientras que los hoteles del interior cuentan en estos momentos con unas reservas del 72,4%, 5,31 puntos más que en 2024.

Por su parte, los campings del litoral de la Comunitat Valenciana arrancan septiembre con el 70 % de los bungalows ocupados y el 60% de las parcelas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha valorado estos resultados, calificándolos de "muy buenos y satisfactorios". "Estamos superando las cifras del pasado año, lo que demuestra que somos un destino muy apreciado y valorado por quienes nos visitan", ha resaltado.

Además, ha subrayado el "buen comportamiento" de todas las modalidades de alojamiento, desde hoteles, apartamentos y campings, y ha remarcado que "los datos confirman que la Comunitat Valenciana es un destino fuerte, seguro y atractivo".

"Estamos ante una temporada estival marcada por el dinamismo y la recuperación sostenida del sector turístico, en línea con los excelentes resultados obtenidos a lo largo de 2025, especialmente en turismo internacional", ha añadido la titular de Turisme.

Cano ha señalado también que la prioridad ahora es "consolidar esta actividad, garantizando que el crecimiento vaya acompañado de calidad, sostenibilidad y una oferta cada vez más competitiva y diversificada".

Por provincias, los datos del sondeo muestran que los hoteles del litoral de Castellón parten para el mes de septiembre con más del 66,74% de sus plazas ocupadas, lo que implica un incremento de 0,3 puntos con respecto a las previsiones de septiembre de 2024.

Por su parte, el litoral de Valencia prevé ocupar el 74,53% de sus plazas hoteleras, 4,2 puntos porcentuales más que el año anterior, y el litoral de Alicante (sin incluir Benidorm) cuenta con unas reservas del 78%.

Los hoteles de Benidorm parten con unas reservas del 90% para septiembre, 3,6 puntos más que en septiembre del año anterior, y lideran las reservas del total de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, la ocupación hotelera para este mes en la ciudad de València se sitúa en un 73,3%, cinco puntos inferior a la de 2024.

Con respecto a los apartamentos turísticos, Benidorm lidera las reservas este mes de septiembre, con el 85%, lo que se traduce en un "destacable" incremento de 6,7 puntos con respecto a 2024; le sigue el litoral de Castellón con el 67,14% de sus plazas ocupadas, el de Alicante (sin contar Benidorm) con el 63,33% de previsión para este mes, y el litoral de Valencia, que se acerca al 55%.

INTERIOR

En los hoteles de interior, las mayores reservas para este mes de septiembre las registra la provincia de Valencia con un 85,58% de previsión de ocupación, 2,69 puntos más que en 2024; seguido del interior de Alicante con el 64,64%, lo que supone un incremento de 10,5 puntos interanuales mientras que Castellón cuenta con unas previsiones del 61,69%, lo que supone 3,87 puntos más con respecto a septiembre de 2024.

Por otro lado, la encuesta realizada por Turisme Comunitat Valenciana proporciona también el avance de los resultados de ocupación del mes de agosto. Así, se estima una ocupación media que ha superado el 91,25% para el conjunto de hoteles del litoral de la Comunitat Valenciana, lo que supone un incremento de 0,7 puntos más que las cifras alcanzadas el pasado año.

El mejor dato lo registra Benidorm con el 93% de las plazas hoteleras ocupadas, lo que supone 0,2 puntos más que en el mismo mes de 2024, seguido del litoral de Valencia que ha alcanzado el 92,60 % de su ocupación hotelera, 2,3 puntos interanuales más que en agosto del año anterior. Por su parte, el litoral de Alicante (sin contar Benidorm) ha registrado una ocupación hotelera del 91,84%, 2,6 puntos superior a la de 2024; el litoral de Castellón se ha aproximado al 88 % y la ciudad de Valencia al 88,9%, resultados similares al año anterior.

Respecto a la ocupación en hoteles de interior, el sondeo estima para el pasado mes de agosto un 79,07%, lo que supone un descenso interanual de cerca de tres puntos. Mientras que los apartamentos turísticos han superado el 90,98% de su ocupación, 4,2 puntos más que en 2024; destacando el litoral de Castellón que ha ocupado el 93,37% de las plazas, 17,2 puntos porcentuales más que en 2024.

El litoral de Alicante (sin Benidorm) ha alcanzado este agosto el 92,54%, 5,1 puntos más que en el año anterior y Benidorm ha conseguido ocupar el 89,9% de sus plazas. Por su parte, los apartamentos turísticos del litoral de Valencia han registrado el 86,31% de su ocupación.