Antonio Rodríguez, conductor de la empresa municipal de autobuses de Valencia, comenzaba su jornada laboral, como todos los días, sobre las cinco y veinte de la mañana. Recogía su bus, el número 63, y se ponía a hacer su ruta de forma habitual. Nada hacía presagiar que iba a ser un día tan especial.

Tal y como cuenta él mismo en Mediodía COPE Más en Valencia, "sobre las siete y media de esta mañana he recogido a una pareja en la segunda parada del recorrido, he visto al matrimonio y la mujer iba un poquito con mala, pero tampoco me imaginaba nada".

Al cabo del día pasan decenas de personas por su autobús, pero hoy iba a ser diferente, porque otra de las pasajeras se le ha acercado "nerviosa" diciéndole que "una chica está de parto y que iban al hospital Clínico". Rápidamente, Antonio ha pensado que para llegar hasta el hospital valenciano tendrían que hacer transbordo a otro bus, pero nada de eso ha ocurrido. No había tiempo.





"La mujer ha roto aguas"

Tan solo dos minutos después, ha vuelto la pasajera y le ha confirmado que "la mujer había roto aguas". Antonio no se lo ha pensado, "he tomado la decisión de girarme y decirle al pasaje que no pidieran parada ninguna porque me iba a desviar directamente hacia el hospital".

El desvío ha sido inmediato, "me he salido de la línea y dentro de la medida y seguridad lo más rápido posible he ido al hospital, a la puerta de urgencias, tocando el claxon para que saliesen a atenderla, pero el niño había nacido".

Pese a la sorpresa del conductor, todo ocurrió "muy rápido, dos minutos costó llegar al hospital", reconoce Antonio, quien además cuenta que "he inclinado el autobús en la puerta del hospital, he abierto todas las puertas y han venido con una camilla y un equipo de médicos".









Un parto muy rápido

En el autobús no había ninguna matrona, pero tampoco ha hecho falta, ya que todo ha ocurrido muy rápido. La señora se ha sentado en los asientos más bajos, los reservados precisamente para embarazadas y personas con movilidad reducida, y no ha necesitado ni matrona. "En el autobús había como 25 personas, algunas se han quedado estática viendo el espectáculo y diciendo no es posible".









¿Sabías que los autobuses tienen dos cláxones?

Antonio no utilizó los trucos de las películas, no sacó el pañuelo por la ventanilla ni nada parecido, lo que sí que hizo fue tocar intensamente el claxon.

Como el mismo explica en COPE, los autobuses de laEMT en Valencia tiene dos tipos, "uno que es potente y otro que es medio, entonces le he puesto el potente para que la gente se diera cuenta de que algo pasaba, porque normalmente no pitas con el potente y claro, la gente se apartaba".





El conductor se emociona al describir que "nunca me había pasado nada tan bueno en el autobús".