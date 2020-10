Hernias discales y ejercicio físico, ¿incompatibles?

Hemos conocido hace unas semanas, a través de esta misma sección, cómo podemos evitar padecer problemas de espalda, ocasionados principalmente por nuestros malos hábitos cotidianos y un estilo de vida sedentaria. Hoy en Vida saludable y Fitness de Cope Valencia hemos conversado con nuestro entrenador Isaac Tarín sobre cómo recuperar una buena actividad física cuando ya se padece una hernia. Para ello, ha venido acompañado por el fisioterapeuta y entrenador Toni Matos con quien trabaja en equipo en SoiFit para recuperar y reforzar a quien no quiere que una lesión limite su capacidad de disfrutar de una vida saludable.

Quitando el miedo inicial de pensar que una hernia va a impedir que sigamos o empecemos a hacer ejercicio, Isaac y Toni insisten en que no sólo es compatible con el deporte, sino que la actividad adecuada y vigilada por un profesional puede ayudar enormemente a recuperar esa lesión que tanto preocupa y limita cuando se padece.

Se trata de un trabajo que requiere de ambas disciplinas: fisoterapia y entrenamiento. Se ha de valorar en primer lugar el dolor que nos produce esa hernia, porque son numerosas las veces en las que existe la hernia pero no cursa con dolor, en ese caso, es suficiente con vigilar que el esfuerzo físico que se haga, se lleve a cabo con el movimiento adecuado y la técnica correcta.

Si hay dolor, será trabajo del fisoterapeuta valorar, no sólo qué ejercicio se puede realizar sin dolor con una adecuada adaptación de la carga de trabajo, sino, cuál es el que se debe hacer para ayudar a su curación. Por mucho que pueda parecer que las hernias son para toda la vida, la cirugía es siempre la última opción cuando el resto de terapias no han dado el resultado esperado y el dolor impide hacer vida normal, sin embargo, son muchos los casos en los que no sólo se convive con ella sin ninguna molestia, sino que estas hernias son reabsorbidas por el cuerpo y desaparecen completamente.