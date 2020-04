El Gobierno se equivoca de nuevo, y deja como "esenciales" a los Centros de Reconocimiento de Conductores

El Gobierno ha dado una prórroga de 60 días a los ciudadanos, que tengan caducado su permiso de conducir o licencia de armas. Hasta las Jefaturas de Tráfico están cerradas al público, y sin embargo ha considerado como ESENCIAL el servicio de los Centros de Reconocimiento Médico. Los propietarios de estos centros temen abrir, por el peligro que ello implica para su salud y para los miles de personas mayores de 65 años, que pueden acudir a renovarse las licencias.

Estado de alarma y el permiso de conducir: evitemos el riesgo de una exposición innecesaria

(Carta de Enrique Mirabet, Director de Centro de Reconocimiento de Conductores, al Gobierno de España)

Ante todo, entendemos que la premura que implica redactar un Real Decreto, es decir una norma, en tan solo unas horas conlleva errores que pueden suponer un riesgo para ciertos grupos de población.

Los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) se definen según recoge el RD 1277/03 como “centros sanitarios donde se efectúan las revisiones médicas e informes de aptitud a los aspirantes o titulares de permisos o licencias, o para la realización de determinadas actividades, y para su renovación” (c.2.5.10).

Estado de alarma: la situación en los CRC

En la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf) en su punto séptimo se especifica qué tipología de centros médicos son los que pueden permanecer abiertos, no resultando estar los CRC entre ellos (al no ser asistenciales).

En el Real Decreto 463/2020, disposición adicional 4ª, dice Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Sin embargo, la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios, incluye a los CRC en su anexo como centros esenciales.

Advertimos y prevenimos de lo que puede suponer incluir a los CRC, como centros sanitarios esenciales

1º.- No son centros asistenciales, no diagnostican, no prescriben tratamientos, no atienden a pacientes.

2º.- Son centros que únicamente realizan valoraciones de capacidades para actividades concretas, que además en el estado de alarma están muchas de ellas prohibidas (caza, navegación, etc)

3º.- Los plazos de caducidad han quedado suspendidos, por tanto, no es esencial su renovación y menos aún la obtención, pues están paralizadas por la propia administración.

4º.- La tramitación desde el mismo CRC es un servicio que los CRC facilita a los ciudadanos, pero es una competencia de la DGT, por lo que es incongruente que las JPT estén cerradas al público y un ciudadano no pueda tramitarlo directamente en sus dependencias. Su apertura supondría, además, una discriminación de grupos de población, ya que los conductores con movilidad reducida que precisan adaptación en su vehículo no podrán realizar la tramitación, ¿Dónde queda la igualdad inclusiva y la no discriminación?

5º.- El grupo de población que prorroga o renueva sus permisos (armas y conducción) por periodos más cortos, son los mayores de 65 años. Es decir, incluir a los CRC como esenciales implica exponer a este grupo de población a un riesgo innecesario, porque no deben conducir y porque además la caducidad de su permiso está suspendida.

6º.- El Anexo IV del RGC incluye los enfermedades y deficiencias que conllevan la solicitud de un informe del especialista para poder finalizar el reconocimiento. Es decir, el conductor mayor o con alguna patología, además de exponerse a un riesgo de contagio por ir al CRC, sumará el enorme riesgo que supone acudir a un centro de especialidades u hospital para solicitar dicho informe. Ya está bastante sobrecargado el sistema de salud, como para que un conductor solicite un informe para renovar un permiso de conducir, que ni caduca, ni debería utilizar.

Por ello, como director de un CRC, como miembro de una asociación de CRC y como vocal de la Sociedad Española de Medicina de Tráfico, les pido que revisen el Anexo de la Orden SND/310/2020 en el que se incluye a los Centros de Reconocimiento (C.2.5.10) como centros sanitarios esenciales. Piensen que son miles de conductores los que verán que sus permisos de conducir caducan y que si los CRC están abiertos acudirán a ellos, pudiendo convertirse en foco de múltiples contagios.

Como decía al inicio, los errores son comprensibles ante tanta premura, pero no corregirlos es una inconsciencia y una falta de responsabilidad por parte de quien dicta las normas.