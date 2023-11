La Generalitat abre una investigación por posible cobro irregular de dietas de Rodríguez-Piñero

De acuerdo a la información que te ha adelantado COPE la eurodiputada socialista valenciana, Inmaculada Rodríguez-Piñero, pudo incurrir en causa de incompatibilidad al ser consejera del puerto de Valencia los últimos 8 años, la legislatura del botánico, mientras ha mantenido ese tiempo escaño en la Eurocámara.

Hasta aquí puede parecer todo normal, pero no lo es. La Ley orgánica del régimen electoral general especifica que los eurodiputados no pueden formar parte de los consejos de administración de entidades, organismos o empresas con participación publica directa o indirecta, como es el puerto de valencia en este caso, pero la cosa no acaba aquí. Porque además Inmaculada Rodríguez-Piñero habría cobrado hasta 40.000 euros en dietas como consejera del puerto.

¿Quién y cómo explica esto?, desde los presidentes del puerto en este tiempo, Aurelio Martínez o Joan Calabuig hasta cargos más altos del PSOE que permitieron esta situación. Y la más importante, ¿pueden invalidarse los acuerdos que adoptó la autoridad portuaria en el tiempo en el que la eurodiputada socialista fue consejera? Preguntas que se hacen desde el gobierno valenciano, aunque para la consellera de Medioambiente y Territorio, Salomé Pradas, no haya respuesta. Además, la consellera avanza que ha abierto una investigación para depurar responsabilidades y reclamar el dinero recibido indebidamente.