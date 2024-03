Francis Puig justificaba subvenciones al valenciano con trabajos en castellano

La empresa Mas Mut Produccions, vinculada a Francis Puig, recibió subvenciones por el fomento del valenciano con trabajos que los investigadores de la Guardia Civil han comprobado, en un análisis de videos y facturas, que fueron realizados en parte en castellano, según consta en un informe presentado al Juzgado de Instrucción número 4 de València por el equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial del instituto armado.

El informe, de 446 páginas, contiene un análisis y relación de las facturas relacionadas con la actividad de las empresas vinculadas al hermano del expresident de la Generalitat y exsecretario general del PSPV, Ximo Puig, un informe complementario solicitado en su día sobre los proveedores que las habían emitido al objeto de acreditar la realidad de los servicios prestados por las compañías.

En esta causa, el juzgado investiga, tras una querella interpuesta en su día por el PPCV, supuestas irregularidades en subvenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana entre 2015 y 2018 a empresas relacionadas con Francis Puig y sus socios, los Adell Bovell. Se trata de las mercantiles Comunicacions dels Ports; Mas Mut Producciones, Canal Maestrat o Kriol.

En la comprobación de la facturación de Mas Mut, a los investigadores les llama la atención, la existencia de una subcarpeta denominada 'Digitalització', con los ejemplares escaneados del 'Setmanari Noticies' de 1993 a 2012, y una factura con el concepto de "encuadernación y digitalización de contenidos", que no coinciden con los archivos aportados, y que de los 1.119 elementos que contiene, 534 son en castellano "lo que no tiene razón de ser incluidos en el concepto de ayuda del fomento del valenciano ni del catalán".

En otro apartado, en facturas a Comunicacions dels Ports, los investigadores constatan que muchos de los archivos de reportajes son la totalidad en castellano, "lo que no sería objeto de subvención"; otros mezclan castellano y valenciano y otros son solo en valenciano.

El informe, que no presenta conclusiones al juzgado ni cuantifica económicamente las posibles irregularidades sino que realiza un análisis de las facturas, incluye otro apartado con el nombre de 'Seu Calaceit' y explica que se había requerido a las compañías telefónicas información sobre facturas y datos relativos a Comunciacions dels Ports.

El número de teléfono correspondiente a la sede figuraba entre 2010 y 2016, y los agentes desconocen la forma en la que en 2017 y 2018 pudo prestar servicio Mas Mut en esa ubicación sin línea telefónica ni conexión a internet.

Asimismo, señala, otros apartados, que no figura en el albarán la denominación de los archivos que incluyen por lo que no se puede comparar o se observa diferencias temporales entre la creación del archivo y el mes que figura en la figura.

FACTURA DE ALQUILER

Los agentes también acudieron a comprobar la sede de Mas Mut en Penyarroya de Tastavins (Teruel), donde constararon la existencia de una vivienda unifamiliar de dos alturas, y a la que llamaron en varias ocasiones durante las dos visitas realizadas. Un vecino confirmó a los investigadores que se trataba del domicilio particular de Jorge Puig -hermano de Francis-.

Como ya indicaron en un informe anterior, la casa no presenta ningún rótulo informando la existencia en esa ubicación de la mercantil sino que "presenta el aspecto de una vivienda particular", además de no presentar más antenas que la habitual en una residencia normal. Por ello, los agentes no pueden acreditar que esa ubicación sea la sede social de la mercantil.

Y en otro apartado de facturas de Canal Maestrat, los agentes analizaron un disco duro entregado para determinar los archivos de imagen/video que guardan relación con cada una de las facturas presentadas para la subvención. En la carpeta 'Cuota aportación información territorial', los investigadores localizaron 145 archivos en diferentes formatos, creados entre enero y mato de 2017, con contenido relativo a localidades del delta del Ebro, Tortosa, Amposta o D'Eltebre.

"Esta instrucción desconoce su estos trabajos guardan relación con la justificación del gasto para subvención de la Generalitat de Cataluña o, si por el contrario, fueron presentados para la subvención de la Generalitat Valenciana", al quedar fuera del territorio de la Comunitat.

Sobre facturas no abonadas de Canal Maestrat SL, indica el informe que en una cuña de radio sobre la comarca del Matarraña, los investigadores señalan como "llamativo" que el archivo publicitario de audio se incluya en la cuenta justificativa de la subvención estructural a emisoras de televisión de titularidad privada en catalán o aranés.

Del mismo modo, entre los servicios de contenidos para Comunicacions dels Ports también figura un reportaje sobre la boda de Enrique Adell Bover con Inés Aular con más de 20 archivos de vídeo con audio en castellano y únicamente siete en valenciano.

Y en el examen de facturas de Nova CB, señalan que aporta la cuenta justificativa de gastos para la subvención del fomento del valenciano en modalidad radio en la que no se "entiende" el suministro de imágenes, algunas de ellas sin audio, para este tipo de justificación.

En este sentido, el informe también hace referencia a micro-vídeos promocionales de la localidad de Xert (Castellón) y donde "en ninguno de estos" se habla en valenciano.