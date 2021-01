Filomena se va pero llega otro frente de lluvias y frio

La noche ha sido especialmente complicada en el interior de Castellón. Los servicios de emergencias han trabajado sin descanso para mantener limpias las carreteras y los accesos a pequeños municipios y aldeas y evitar así que quedaran aislados por la borrasca. Aún así, varios municipios han sufrido cortes de luz y teléfono, en Portell de Morella por ejemplo 300 vecinos se han quedado sin luz. TAmbién durante la noche los bomberos han realizado siete servicios de rescate: personas que necestiaban dialisis, o urgencias médicas.

En Valencia esta mañana los camioneros atrapadosdesde el viernes en la A-3 han podido moverse hacia Cuenca y Madrid. Todavía quedan en la zona de Segorbe y Morella, en Castellón 200 camioneros que no pueden moverse y que estan siendo atendidos por Cruz Roja que les proporciona comida, mantas y medicina si es necesario.

En la Comunitat sigue habiendo carreteras cortadas por la nieve y otras en las que se requiere el uso de cadenas para poder circular.

La situació en les carreteres valencianes continua sent complicada. Per favor, no agafes el cotxe si no és necessari. I si tens que fer-ho, consulta les vies transitables.

Condueix a poc a poc i amb molta distància de seguretat i, si les rodes patinen, desaccelera sense frenar. https://t.co/XA7dtrD3mG