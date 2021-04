Ferran Adrià: "El sistema de reservas online ha revolucionado el mundo de la hostelería"

recuerda que en su época al frente del restaurante las redes sociales no tenían importancia. "Yo en El Bulli Restaurante nunca viví las redes sociales, la verdad, me quedé en los blogs." El genio de la gastronomía y de la innovación Ferran Adrià





La mayor red social no es Facebook es la comida

A día de hoy reconoce que "es verdad que hoy en día son un arma más para tener notoriedad pero en mi caso la que me ha interesado no es la cantidad de personas si no el tipo de personas. Por ejemplo que Harvard se interese por mi trabajo o que el mundo del diseño se interese por mi trabajo. Mi labor no va dirigida al gran público, está más ligada a profesiones innovadoras".





En el programa de Remedios Cervantes, Adrià reconoce que "estar en el centro del debate es estar vivo. De hecho el Bulli era influyente hasta para quien no le gustaba; había gente que venía y me decía: oye a mi cosas como el Bulli no me gustan. Pero cuando están en la vanguardia hay que asumirlo."





Pese a las críticas que pueda soportar el chef lo tiene claro. "Lo que es una estupidez es creer que haciendo vanguardia vas a gustar a todo el mundo".





FORMACIÓN EN LA RESTAURACIÓN

El gran problema que está viviendo la gastronomía española con la crisis de la Covid19 es que se necesita más formación a nivel empresarial. En palabras de Adrià "este es el gran problema. El 90% de los restaurantes españoles no hacen presupuesto anual, ni balance, ni plan de negocios. Da igual lo grande o pequeño que seas; el tema es el mismo. Como no tengas un control de tu negocio no sirve para nada. El gestor o los asesores te pueden ayudar pero el negocio lo tienes que llevar tú. Por eso el 50% de los restaurantes no duran más de cinco años".





Después de esta pandemia deberíamos instaurar que todo aquel que quiera abrir un negocio de gastronomía haga un curso de un mes o dos para tener claro cuatro conceptos básicos. Yo no he ido a ninguna escuela de negocios ni nada pero soy consciente de ello. Por ejemplo si ganas cien mil euros, hacienda se lleva la mitad. De eso debes ser consciente."





FERRAN ADRIÀ EN REDES SOCIALES





Él mismo reconoce que todavía no tiene clara su estrategia global porque por ejemplo sabe que "Instagram da más seguidores pero los seguidores que tiene en Twitter son líderes de opinión y eso solo te lo da esta red social".





En cuanto a Instagram no descarta tener incluso tres o cuatro cuentas porque le gustan los perfiles temáticos. "En mi concepto de proyecto igual no tengo tantos seguidores pero me gusta así. El tema de la cantidad de seguidores lo he debatido muchas veces. A mi me interesan las personas que tienen cierta relevancia en mi profesión o en mi entorno, más que la cantidad de followers".