Un experto alerta del problema de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los alquileres vacacionales: "La picaresca"

En los últimos años, la proliferación de pisos turísticos ha generado numerosas quejas por parte de propietarios y comunidades de vecinos que buscan mantener la tranquilidad en sus edificios.

Aunque los apartamentos turísticos están regulados, y en ciudades como Valencia ya se lucha de forma más contundente contra ellos, muchos no cumplen las normas, generando conflictos entre vecinos.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ofrece una herramienta legal clave para las comunidades de propietarios.

A partir de esta sentencia, las comunidades podrán prohibir los apartamentos turísticos en sus edificios con una votación favorable de tres quintos, siguiendo así la ley de propiedad horizontal.

Ya no es necesaria la unanimidad para un piso turístico

Esta decisión resuelve una duda común sobre si la unanimidad era necesaria para impedir el uso de viviendas como pisos turísticos. Ahora, con el apoyo de la mayoría de la comunidad, será posible limitar este tipo de actividad.

Crisis habitacional la solución que proponen los expertos para paliarla con "inmediatez"

En la Comunidad Valenciana, una nueva normativa también establece que se considerarán apartamentos turísticos aquellos que se alquilan por diez días o menos.

Sin embargo, pese a las normativas y herramientas legales que se han desarrollado, la realidad es que muchos apartamentos turísticos siguen funcionando de manera ilegal, sin registro ni autorización. Estos casos pueden ser denunciados por los vecinos, y tanto el Ayuntamiento como la Consellería de Turismo tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia.

NO SE PODRÁ ELIMINAR LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS YA EXISTENTES

Aunque la sentencia es un avance, “no tiene carácter retroactivo”, asegura Sebastián Cucala, presidente del consejo autonómico de Colegios de Administradores de Fincas en Mediodía COPE en Valencia. Esto significa que “los apartamentos turísticos que ya cuentan con permisos seguirán operando. Además, el fallo solo afecta a los pisos dedicados específicamente a este fin, sin intervenir en otros tipos de alquiler, como el arrendamiento de larga duración o los alquileres de temporada, que no están regulados bajo la misma normativa”.

El problema de los pisos turísticos sigue siendo un tema candente. Aunque los avances legales son notables, “queda mucho por hacer para garantizar una regulación efectiva que permita a las comunidades de vecinos proteger sus derechos” aseguran desde el Consejo.

El debate sobre cómo gestionar esta situación seguirá presente, y es probable que “surjan nuevas normativas y medidas en los próximos años”. Por ahora, las herramientas legales están disponibles, pero es necesario un esfuerzo conjunto entre comunidades, autoridades y propietarios para resolver este problema de manera definitiva.

Este fallo del Tribunal Supremo es solo un paso más en el largo camino hacia la regulación efectiva de los pisos turísticos.

HECHA LA LEY HECHA LA TRAMPA

El problema no son solo los apartamentos turísticos, según Cucala quién además recalca que “En el caso de que haya alguien que esté alquilando una vivienda dividida por habitaciones, que ahora prolifera mucho, esto no entra dentro de la normativa turística y eso, incluso es un tema que solo se puede resolver en caso de que existan molestias por vía judicial, pero no tiene competencias ni la Consellería de Turismo, ni el propio Ayuntamiento”.

Además, desde el Colegio destacan que "la picaresca aquí juega un papel fundamental" y que muchos propietarios enmascaran los alquileres de diferentes formas para eludir las normas.