Escándalo en la EMT: Grezzi dice que será "implacable" y Catalá (PP) urge una "comisión de investigación"

Han desaparecido esos 4 millones de euros de las arcas de la EMT, que han sido transferidos de forma irregular a un banco chino en Hong Kong, y todo apunta que será muy difícil recuperarlos.

A medida que pasan las horas se van conociendo más detalles. Unos estafadores suplantaron correos electrónicos de altos directivos, incluido el del concejal Giuseppe Grezzi, para pedir a la jefa de Administración de la EMT que hiciera ocho transferencias por una suma total de 4 millones de euros. Para ello falsificaron las firmas de los dos apoderados de la empresa para ordenar ocho transferencias con destino a la cuenta de un banco en China, en concreto Hong Kong.

La jefa de administración, con décadas de experiencia en estas responsabilidades, al parecer no realizó las comprobaciones preceptivas y siguió las indicaciones de los “hackers” pensando que venían del concejal. Ha sido despedida por "incumplimiento grave y culpable" al no custodiar información sensible.

El fraude ha sido denunciado ante la Policía y el concejal de movilidad y presidente del Consejo de administración de la EMT, Giuseppe Grezzi, asegura que va a ser "implacable" para recuperar todo el dinero defraudado.

Mientras tanto, el Comité de empresa ha cuestionado que no se haya respetado la presunción de inocencia de la empleada despedida.

La portavoz del grupo municipal PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha pedido ya que se cree una comisión de investigación en el Consistorio para establecer qué mecanismos de control del gasto del dinero público han fallado en ese desvío fraudulento de 4 millones de euros en la EMT. Respetando la investigación policial que ya está en curso, van a solicitar esa comisión de investigación para que se les explique "cómo es posible que hayan fracasado de esta manera la supervisión política del pago de dinero público en la EMT".