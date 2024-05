El error que cometes al contratar tu seguro de viaje y puede costarte muy caro: "No nos fijamos"

Viajar es sin duda uno de los mayores placeres, tanto es así que dicen que un viaje se vive tres veces: cuando lo organizas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas. Es justamente cuando lo organizas cuando debemos tener presentes muchas variables que en ocasiones no prestamos atención y pueden salvarnos de disgustos posteriores.

En los últimos días, hemos visto como lo que tenía que ser un viaje perfecto se ha convertido en tragedia, es el caso de Adrián y de Sofía, vecinos de la localidad valenciana de Alzira, que junto a su hijo de siete años viajaban a Cancún y Adrián sufría un paro cardíaco y están desembolsando 8.000?€ al día de gasto en UCI que su seguro de viajes ya no cubre.

Según Julián Tío, portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), expresa en COPE Valencia cometemos el error de no “fijarnos en lo que estamos contratando y dejarnos guiar por el clásico, te pongo este seguro de viaje y adelante”.









Consejos para contratar el seguro de viajes

El primer consejo que remarcan desde AVACU es tener en cuenta qué estamos contratando, leerla la letra pequeña, antes de contratar un seguro de viaje, "lo revisemos convenientemente."

Otro consejo que aporta Julián, dentro de las posibilidades de cada persona, es intentar contratar la cantidad más alta, sobre todo, dependiendo del país de destino, “sabemos que hay países que los servicios sanitarios son hipercarísimos, por tanto, si pusiéramos un millón de euros de límite no habría ningún problema”.

La sanidad pública en España “no nos cuesta nada, por así decirlo, pero fuera es cara; en los países del arco europeo un poco menos, pero cuando te sales de ahí, nos vamos a ir a unos costes muy elevados” y no solo en Estados Unidos, asegura Tío.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









La cifra de un millón de euros parece desorbitada, pero ni mucho menos lo es, tal y como comenta Julián Tío “esta cifra no me la estoy inventando, se puede contratar en nuestro seguro” y es nos puede evitar muchos disgustos.

La tercera recomendación a la que debemos estar atentos cuando contratamos nuestro seguro cuando viajamos es a la nomenclatura. Hay que distinguir entre seguro de viaje que cubre actos médicos o diferentes problemas que nos puedan surgir y un seguro médico. En esta segundo caso, explica Tío, “es un seguro que nosotros tenemos contratado en nuestro país de residencia y nos cubre cuando salimos de él y sería interesante saber hasta dónde y cuánto nos cubre y si vale la pena ampliarlo”.

Es como cuando preguntamos a nuestra compañía telefónica si nos podemos llamar o tener datos, cuando vamos a un determinado país al que visitamos o no.





¿Qué responsabilidad tienen la agencia de viajes en mi seguro?

Según AVACU, la agencia tiene la responsabilidad de lo que nos explican, principalmente, “porque estamos pagando ese servicio y debemos exigírselo”. El problema que destaca la asociación de consumidores es que muchas veces desoímos lo que la agencia nos dice porque vamos a un precio cerrado, “tanto me cuesta el viaje y no quiero pagar nada más, me digan lo que me digan”.