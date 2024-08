Enfado en un pueblo de Valencia por lo que ocurre este mes de agosto: solo visto en la Guerra Civil y pandemia

Ocho meses de preparativos son los que la Asociación Peña Taurina El Torico de Chivalleva preparando las fiestas patronales con mucho esfuerzo y entusiasmo. Ocho meses de trabajo "por amor a la tradición" que ahora se han visto truncados por un problema administrativo.

Dentro de sus festejos se enmarca el torico de cuerda, una tradición de 400 años y que solo se ha visto truncada durante la guerra civil española y la pandemia.

Qué ha ocurrido en Chiva

"Tras los rumores que se están creando en la ciudadanía y muy a nuestro pesar, informamos que por un fallo administrativo del Ayuntamiento de Chiva, no autorizan desde Consellería los festejos y, por tanto, se deben suspender las fiestas del torico de cuerda.

Detallar que desde la junta directiva se ha trasladado la documentación en tiempo y forma al Ayuntamiento (demostrado queda con las fechas de los registros de entrada aportando los documentos), pero este pidió tarde los permisos a Consellería. Solo puede pedir el permiso el Ayuntamiento.

Tenían hasta el 25 de julio para abrir el expediente del permiso, y no lo abrieron hasta el día 2 de agosto" se puede leer en el comunicado que ha emitido la peña taurina, donde además recalcan que "Consellería es muy estricta con los plazos. Llevamos 3 días intentando buscar una solución llamando a altos cargos, prensa, federaciones, pero solo vemos negativas desde Conselleria y parece ser que el Ayuntamiento de Chiva tampoco encuentra solución".









Luis Sánchez, vicepresidente de la asociación taurina, ha explicado en COPE Valencia que Chiva no solo es cuna a nivel nacional del torico de cuerda, también es "algo sentimental que llevamos muy dentro". Sánchez explica que la alternativa que ofrece Consellería de cambiar la tradicional fecha del 17 de agosto al 23 "no tiene sentido porque perdería el sentido de porque "es una fiesta de fertilidad, por San Roque, la cosecha, es complejo de entender para alguien que no es Chiva, pero si el toro no sale el 17 nada tiene sentido".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La Asociación lleva desde diciembre hablando con ganaderías y los "contratos llevan más de ocho meses firmados, ahora no sabemos si vamos a tener que pagarles a esas ganaderías y ni si ellas pueden venir en otras fechas, es el trabajo de mucho tiempo, por no hablar de los comercios y los clavarios y clavariesas, quién va a secar sus lágrimas, ya lo sufrimos en Covid y Chiva no se merece eso".





Una solución que no ven clara

"Se ha intentado hacer ver a Conselleria que Chiva siempre ha sido ejemplar y estricta en este ámbito, aportando mucha documentación para hacerles ver que no se puede suspender y aplazar estos días de fiesta", explica el citado comunicado dónde, además, se convoca a "una reunión para el pueblo en general el viernes a las 20:00 de la tarde en el Teatro Astoria, para poder informar más detalladamente de la problemática".