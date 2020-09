Descubre los restaurantes que se apuntan al #WorldPaellaDay con menús a 25 euros

Este domingo se celebra el #WorldPaellaDay y Valencia lo celebra a lo grande; Turismo Valencia crea los Menús Restaurante Week donde el arroz será el protagonista. 57 restaurantes de la provincia de Valencia van a ofrecer por 25 euros, "se han inscritos restaurantes de muchísimo nivel donde se hacen grandes paellas," afirma Emiliano García Concejal de Turismo en Mediodía COPE MÁS Valencia.

Durante esta semana "no solo se va a ensalzar la paella tradicional valenciana sino que el arroz será protagonista en diferentes variedades como el senyoret, de marisco o de pato." El edil de Turismo asegura además que están "trabajando desde el Ayuntamiento para que la Paella no solo se asocie a España si no que se sepa que es de Valencia, además estamos detrás de la UNESCO para que se declare patrimonio inmaterial de la humanidad."

LISTADO DE RESTAURANTES ADSCRITOS

- A tu gusto Alejandro del Toro,

- Ampar (Hotel Hospes Palau de la Mar)

- Barraca Toni Montoliu

- Borja Azcutia

- Brasserie Sorolla

- Ca Duart,

- Casa Carmina

- El Camarote

- El Racó de la Paella

- El Racó de Meliana

- El Redolí, El Sorell (Alicante)

- Estela (Tabernes)

- Flora i Fauna

- Goya Gallery

- Gran Hotel Restaurante Buffet (Peñiscola)

- Hispania (Beniparrell)

- Hispania Cortes Valencianas

- Hispania Masía de las Estrellas (Catarroja)

- Kaymus

- La Alegría de la Huerta

- La Càbila Restaurant

- La Cigrona

- La Ferrera

- La Maritima de Veles e Vents

- La Sucursal

- La Terracita del Palace (Hotel SH Valencia Palace)

- Le Marquis (SH Hotel Inglés)

- Levante Benisanó

- Levante Valencia

- Los Gómez Taberna

- Marina Beach Club

- Mascaraque IVAM

- Mediterráneo Restaurante (Albal)

- Meraki Beach Hotel

- Mood Food, Muva Beach (Peñiscola)

- One Bar (Casino Cirsa València)

- Origin, Palace Fesol

- Pelayo Gastro Trinquet

- Portolito

- Puerta del Mar

- Rice Club Brassa de Mar

- Seis Perlas (El Campello)

- Sra. Cook

- Sucar by Vicente Patiño

- Torres Torres

- Tridente (Hotel Neptuno)

- Vaqueta Gastro Mercat

- Vlue Arribar