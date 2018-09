El Consell insiste en la financiación

No va a haber nuevo modelo de financiación antes de 2020. Lo dijo nada más llegar al Gobierno Pedro Sánchez, que por cierto a esta hora está más pendiente de otras cosas, pero el Consell insiste, Compromís insiste, al menos públicamente, es la reivindicación estrella de la Generalitat, que ya no sabe como estirar un tema que no tiene mas recorrido.

El Consell ha aprobado un Alto Comisionado para la financiación de la Comunitat Valenciana, un paso más para seguir presionando al Gobierno de Pedro Sánchez para que aborde cuanto antes el nuevo modelo de financiación autonómica.

La Portavoz del Consell, Mónica Oltra, insiste en que el nuevo sistema de financiación esta pendiente desde 2014 y avisa que los gobiernos están para solventar cuestiones no enquistaras. Por, la portavoz del ejecutivo valenciano insiste en que la reforma del sistema de financiación es la reivindicación más importante que la Comuntat tiene ahora mismo encima de la mesa, incluso va mas allá y asegura que si Pedro Sánchez lo logra sacar adelante el nuevo modelo, lograría “el éxito de la legislatura”.

Mientras ese nuevo modelo llega, Mónica Oltra defiende una relación de tú a tú con el gobierno para lograr un trato singular frente a otros territorios, algo que asegura es perfectamente compatible con un modelo de financiación que dé más recursos a todas las comunidades autónomas, que al fin y al cabo, “son las que sustentan los servicios básicos de los ciudadanos”, defiende la portavoz del Consell.