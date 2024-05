Compromís denuncia ante la Fiscalía a la edil Herrero (VOX) por sus tuits: "Son actitudes racistas"

Compromís per València amplía la denuncia a la concejala de VOX, Cecilia Herrero, ante la Fiscalía de Delitos de Odio, tras encontrar "más mensajes racistas y xenófobos como el que publicó contra el activista por los derechos humanos y exdiputado de la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, hace unos días". La concejala, Lucía Beamud, ha leído algunos de estos comentarios como “Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros” o “Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada”. Para Beamud “no necesitamos hacer ninguna pensaeta como las de la alcaldesa, nosotros tenemos claro que esta mujer es una racista y no sólo por su comentario contra un activista de los derechos humanos, sino por el historial que tiene en sus redes sociales”.





Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, considera que “no podemos bajar la cabeza ante una concejala que es explícitamente racista y fascista. No podemos permitir que desde el gobierno de esta ciudad se hagan estas afirmaciones y ataques y queden impunes”. Robles recuerda que en el último Pleno municipal el PP aprobó una moción alternativa para no cesar a esta concejala de Vox como pedía Compromís: “En esta moción aprobada por el gobierno se decía que no se iban a consentir actitudes racistas en la ciudad de València. Por tanto, la señora Catalá tiene una decisión a tomar y está tardando. Lleva ya 4 días de retraso en cesar a esta concejala. No podemos permitir que las manos de una persona abiertamente racista y fascista, a la que incluso le han encerrado una cuenta en las redes sociales por afirmaciones como éstas, ponga las manos en el gobierno de nuestra ciudad. València es un referente de ciudad acogedora y diversa, y la señora Herrero no puede representarla”.

Sin embargo, para el grupo municipal VOX, "no se trata de racismo, sino de justicia". Es lo que mantienen desde el martes pasado cuando en el pleno municipal, los grupos de la oposición presentaron una moción para reprobar estas actitudes. El portavoz, Juanma Badenas, asegura que los tuits están sacados de contexto, y que pueden tomar acciones legales contra quienes han mancillado el honor de la edil de VOX.

Desde VOX explican que los mensajes están "sacados de contexto", porque explican que "todos ellos están respondiendo a noticias relacionadas con actos delictivos"

















