La Ciutat de les Arts i les Ciències duplica sus beneficios en 2024 con la cifra récord de 8 millones de euros

El Consejo de Administración de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha aprobado la formulación de las cuentas anuales, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

El resultado del ejercicio 2024 arroja un beneficio de 8.051.908 euros, por lo que duplica el beneficio obtenido en el año 2023 (3.754.725 euros). Con ello, CACSA alcanza el mejor resultado de su historia y un resultado positivo por segunda vez en su trayectoria, tras el obtenido en 2023.

CACSA ha obtenido unos ingresos totales de 34.893.918 euros, lo que supone un incremento en un 2 % respecto al año 2023 pese al impacto negativo de la riada del pasado octubre, estimado en casi tres millones de euros. Esta repercusión fue consecuencia de la reducción tanto de visitantes como de la celebración de eventos en un 50 % durante los meses de noviembre y diciembre.

Cabe resaltar que el 62 % de los ingresos de la Ciutat de les Arts i les Ciènces proviene del canon de explotación del Oceanogràfic, satisfecho por la sociedad gestora, Avanqua. En el capítulo de gastos, cuyo importe asciende a 18.505.389 €, CACSA ha logrado una reducción de los mismos en un 12 % respecto al importe del año anterior.

Con los resultados anteriores y un EBITDA de 16.388.528 euros, la empresa pública persiste en su objetivo de gestionar el complejo bajo unos criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera que permitan hacer un mejor uso de los recursos públicos.

En este sentido, dado el resultado positivo del ejercicio y ante la necesidad de financiación para hacer frente a las ayudas de las riadas, la Ciutat de les Arts i les Ciències renunció a la ampliación de capital de casi dos millones de euros que le concedió la Generalitat a principios de año.

Asimismo, durante la reunión del Consejo de Administración de CACSA, se ha incorpora el nuevo consejero José Díez Climent, que asume, además, el cargo de Secretario.

Visitantes y nuevos contenidos

En el informe correspondiente a 2024, en cuanto a la venta de entradas, el complejo ha vendido en 2024 más de 3,5 millones de entradas, superando los datos del 2023.

Por edificios, en el Museu de les Ciències registró un total de 1.125.954 ventas, lo que supone un 4,3 % más que en 2023, mientras que en el Oceanogràfic esta cifra asciende a 1.952.916 entradas, un 3 % más. El Hemisfèric destaca con un total de 479.415 entradas vendidas, un 18 % más con respecto al 2023.

En 2024, la Ciutat de les Arts i les Ciències dedicó gran parte de sus contenidos al espacio con nuevas exposiciones y actividades vinculadas a esta temática. La oferta del Museu de les Ciències se renovó con tres nuevas exposiciones sobre la exploración espacial (‘Up to Space. Misión Espacial’, ‘La Luna al alcance de tus manos’, ‘Mediterranea’), nuevas actividades divulgativas como observaciones con telescopios, talleres científicos y la puesta en marcha de un concurso dedicado a la astrofotografía ‘AstroCiutat’ que incluye además la exposición de las fotografías premiadas.

La apuesta por renovar la oferta del cine de la Ciutat de les Arts i les Ciències supuso el estreno de tres películas en el Hemisfèric: el documental de naturaleza ‘Animal Kingdom’, la proyección ‘Auroras. Luces del norte’ y el planetario musical ‘Pink Floyd. The Dark Side of the Moon’.

También se han puesto en marcha nuevas ediciones del planetario en directo ‘Las Nocturnas’, tanto las de invierno como las de verano.