Valencia - Xirivella
Cielo despejado y temperaturas en ascenso este jueves en la Comunitat

Desaparecen por fin las alertas de los anteriores días

Así amanece en la Comunitat Valenciana

Borja Rodríguez

Valencia - Publicado el

1 min lectura

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo poco nuboso o despejado y registrará un aumento de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas subirán salvo en el caso de las máximas en la mitad norte de la autonomía, donde se esperan descensos.

Así mismo, esta jornada se espera viento flojo variable con predominio de la componente oeste, girando a componente este la segunda mitad del día y con intervalos de intensidad moderada en el litoral.

