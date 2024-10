La catástrofe de Catarroja a vista de dron: "Dantesco"

Uno de los vecinos de las zonas más afectadas en la provincia de Valencia ha podido tomar imágenes de la localidad de Catarroja.

Las imágenes son tomadas a vista de pájaro gracias a un dron que posee. Según el propio vecino, "en estos momentos incluso están saqueando el Consum de debajo de casa".

Fue como un tsunami, increíble, nunca he visto esto, una catástrofe así, el río se desbordó barranco arriba y cuando llegó a Catarroja arrasó con todo, literalmente. Coches apelotonados, persianas rotas, colegios con los muros rotos, una casa ardiendo".

"Panorama dantesco con coches apilados unos encima de otros, solo vemos olas y olas de barro, no se ve ni agua", afirma otra vecina de Paiporta, quien además asegura que "no podemos salir de casa, está todo el patio de nuestro edificio inundado, los bomberos no puede acceder".

Posible incendio en Catarroja

LA SITUACIÓN ES MUY PREOCUPANTE

"En estos momentos el incendio que se está desarrollando en la finca es muy preocupante porque la calle es tan estrecha que no pueden acceder los bomberos".