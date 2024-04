Catalá, alcaldesa de Valencia, en COPE sobre Pedro Sánchez: "Al rincón de pensar"

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, visita los mircófonos de COPE Valencia el día después de que el presidente del Gobierno haya anunciado a través de una carta publicada en su perfil de redes sociales que se plantea dimitir y cancela su agenda pública hasta el 29 de abril.

Catalá cree que no es una estrategia más de las que nos tiene acostumbrados el presidente, sino que “es inédito y es lamentablemente que el presidente diga que se va al rincón de pensar y que deja a España en vilo”.

Cinco días son los que Pedro Sánchez ha confirmado que no estará presente en la vida pública y que, por tanto, cancela su agenda por la que considera una persecución de la derecha y la ultraderecha contra su esposa. Además, la Alcaldesa reflexiona en Mediodía COPE en Valencia sobre que “la gente ya no se cree nada de Pedro Sánchez, en condiciones normales esto sería un shock, pero como la gente no se lo toma en serio, pues efectivamente la gente continúa su vida sin ningún tipo de entendimiento”.

“Es lamentable como os decía es que este señor diga me voy al rincón de pensar porque me han pillado con mis negocietes y entonces me voy a dar unos días y lo pienso; venga mire, esto es mucho más serio, este país es mucho más serio y merece a alguien mucho más serio al frente de nuestro gobierno”, sentencia Català.

Una variable que Sánchez no ha tenido en cuenta

Todo lo contrario que ha ocurrido en España, según Catalá, ha ocurrido a nivel internacional, donde los principales medios de comunicación han abierto sus portadas con referencias a Sánchez y a su mujer Begoña.

“La repercusión que este tema ha tenido en la prensa internacional nos está erosionando mucho nivel internacional y es lamentable que este señor haga este tipo de cosas “, asevera Catalá.





La carta de Pedro Sánchez

Este miércoles saltaba la noticia de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decidía cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Estado tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, y comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes, 29 de abril.

Sánchez ha comunicado esta decisión en una carta a la ciudadanía que ha hecho pública a través de la red social X (antes Twitter) después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias de investigación contra Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia de Manos Limpias.