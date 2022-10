Cañizares: "Dios me ha hecho cristiano, sacerdote y obispo en Valencia y es mi mayor gloria"

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presidido este domingo, Día de la Comunitat Valenciana, el solemne Te Deum en la Catedral, con motivo de la celebración del 9 d'Octubre. En la misa solemne oficiada para conmemorar la dedicación y consagración de la Catedral a la Asunción de María ha afirmado sentirse "valenciano con mucho y sano orgullo, cristiano, sacerdote y obispo en Valencia, y esta es mi mayor gloria en esta etapa de mi historia personal".

"Valencia se me confió a mi cuidado y por ella me gasto y desgasto hasta el extremo, hasta la extenuación si así se requiere", ha destacado el cardenal, que "da gracias a Dios" por concederle este lugar "hace ocho años en mi ministerio episcopal y quiero dar gracias por este don que Dios me ha concedido.

"Me complace deciros que os necesito, que cuento con todos vosotros que vais a seguir ayudándome mucho en el ministerio episcopal, ya lo estáis haciendo", ha destacado monseñor Cañizares, que ha añadido que Valencia "no puede ignorar, y menos aquí en el día de hoy, tantas horas de caridad y cultura que nacen de la fe cristiana y del corazón de la Iglesia que ha servido tanto y tan bien al pueblo valenciano que hoy admiramos con sano orgullo".

Según ha sostenido el cardenal, "lo mejor que le ha pasado a esta queridísima tierra nuestra es la fe cristiana, es la raíz de lo que es y somos Valencia. La Iglesia en Valencia, en mi representada, sigue prestando grandes servicios a la sociedad valenciana con la colaboración de instituciones muy necesarias por el incremento de la pobreza económica y cultural".

"EL 9 D'OCTUBRE NOS UNE"

El cardenal ha afirmado que el 9 d'Octubre "nos une a todos los valencianos en la tarea de construir una sociedad valenciana en la que las personas en la que ella vivimos podamos desarrollarnos íntegramente". Asimismo, ha asegurado que los miembros de la Iglesia en Valencia están llamados "a hacer posible, codo con codo con otros, que surja una humanidad nueva hecha de hombres y mujeres nuevos con el evangelio".

"Estamos llamados a proclamar un nuevo estilo de vivir que es el evangelio de la alegría, la caridad, la esperanza, la libertad, la verdad, la vida, la justicia y reconocimiento de Dios y pertenencia a su reino que es Jesucristo", ha añadido. Al término de la homilía del cardenal Cañizares, los asistentes en la Catedral de Valencia han ofrecido una larga ovación.

CELEBRACIÓN TE DEUM

La Senyera de lo Rat Penat ha sido trasladada desde la sede de la Asociación, en la calle Trinquete de Caballeros, hasta la Puerta de los Hierros de la Catedral, donde ha sido recibida por el cardenal. Las campanas del Micalet se han oído al principio del Te Deum, al final y a las 12.00, así como al inicio de la misa conventual.

Además, se ha depositado una corona de laurel en la tumba de Ausiàs March por los presidentes de Lo Rat Penat y de la Real Academia de Cultura Valencia, como homenaje a la lengua valenciana, según el Arzobispado.

Una vez en el interior de la Seo ha dado comienzo el solemne Te Deum, que se interpreta cada 9 d'Octubre en conmemoración de la conversión al cristianismo del Reino de Valencia, en el mismo día del año 1238, tras la entrada de Jaume I en la ciudad, cuando fue dedicada y consagrada a la Asunción de María la Catedral.

Cerca de 30 cantores de la Coral Catedralicia, bajo la dirección de Luis Garrido, ha interpretado este himno de acción de gracias, compuesto en 1994 por quien fuera canónigo prefecto de música sacra de la Catedral y director honorífico de la Coral, José Climent.

