Cancelado el Amstel València Market por la gota fría

La cuarta edición del Amstel València Market, que estaba prevista celebrarse desde hoy y hasta el próximo 15 de septiembre

en el Antiguo Cauce del Rio Turia, se cancela a causa de la gota fría que afecta a la ciudad de Valencia.

La organización de esta cita gastronómica prevé anunciar próximamente las nuevas fechas de celebración de la cuarta edición del Amstel

València Market que reunirá la gastronomía internacional más de moda en formato “street food” y reconocerá el mejor food truck de la Comunidad Valenciana 2019.

MEJOR OFERTA GASTRONÓMICA

Con las fechas aun por decidir pero con la mejor oferta gastronómica. Los 20 restaurantes rodantes participantes en esta edición competirán por alzarse con el título de “Premio Amstel València Market al Mejor food truck de la Comunidad Valenciana”, un título que otorga Amstel en reconocimiento y apoyo al sector de la hostelería y la restauración local, y que el año pasado ganó La Pepita.

La competición se prevé muy reñida por el alto nivel de los participantes. Así, se podrán ver desde las propuestas premium de Sushi Room, la exquisita comida exótica de Country Food, pasando por la cocina casera mexicana de Lujuria, la cubana de Cubantruck o la tailandesa de

Thaimongkout. Por su parte, A Contracorriente sorprenderá con la combinación de platos tradicionales y vanguardias que se fusionan con otras gastronomías como la turca, la sudamericana o la asiática. Las hamburguesas también tendrán una presencia destacable con las hamburgueserías gourmet de N5 y The Fitzgerald.

El público del Amstel Market podrá también disfrutar de las propuestas del ex concursante de Masterchef Toni Carceller en El Esbirro, un autobús inglés de 1954 desde donde potenciará los productos valencianos de proximidad en su apuesta por la fusión de la gastronomía local y las recetas típicas del street food. Los perritos XXL de 26 cm del food truck Oh my dog!,