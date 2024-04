Un bombero desvela el riesgo de manipular patinetes eléctricos: "Nueve extintores se necesitan"

El uso de los patinetes se ha democratizado en las grandes y pequeñas ciudades en los últimos años. Un medio de transporte rápido, cómodo y asequible, pero con el aumento de estos también han aumentado los problemas de movilidad y los accidentes.

Entre los problemas que más se están detectando en los últimos meses es la combustión de las baterías, lo que ha provocado ya incluso incendios en viviendas. Alberto Capaccioni portavoz del consorcio de bomberos de Valencia asegura que la manipulación de los patinetes para trucarlos y conseguir velocidad puede afectar al funcionamiento de las baterías y hacer que estallen, pero hay más causas.





Principales causas del incendio del patinete

Defecto de fábrica. El porcentaje de patinetes que se incendian por este motivo es muy pequeño, pero es cierto que cabe la posibilidad de que vengan con un defecto de fábrica. “Hay un porcentaje mínimo que en la fabricación de estos puede no haber sido perfecta de fábrica. Ahí, es verdad, que no podemos hacer nada”, asegura Capaccioli.

Golpes en el patinete. Dejar mal apoyado nuestro patinete, darle algún golpe en el uso diario y tener algún despiste pueden ser causas de un posible posterior incendio por parte de este vehículo. Según el portavoz de bomberos, “golpes o perforaciones que sufra la batería son la segunda causa; a lo mejor algún golpe conduciéndolo al bajar o subir de la acera o perforaciones que dañen la célula”.

Manipular el patinete. Muchos usuarios quieren superar la velocidad máxima que alcanzan de 30 kilómetros por hora. “Sobrecargas de la propia batería, en general porque hemos solicitado más velocidad de lo que puede asumir y cómo le solicitamos más a esa batería de lo que está programada, pues en la mayoría de los casos se manipulan y entonces es cuando se sobrecargan, se sobrecalientan y cuando las dejamos para que vuelvan a cargarse, pues esa batería está sobrecargada y se puede producir un incendio”.

Las baterías de los patinetes son de litio y están muy apretadas energéticamente hablando, por lo que intentar que den más de si es un grave error que puede desencadenar un incendio.





Qué hacer si se incendia nuestro patinete en casa

Alberto Capaccioni relata en COPE Valencia qué hacer si nuestro patinete se incendia. Lo primero de todo es que no debemos dejar el vehículo cargándose sin supervisión, “siempre que se pueda sacar la batería fuera de casa, y si no la puedes sacar, no la puedes dejar por la noche cargando en una estancia, ni cerca de objetos que se puedan quemar porque a lo mejor no se sobrecarga, pero se calienta y puede inflamar otros objetos de tan próximos”.

Cuidado con el humo porque “además de ser muy corrosivo es muy tóxico”, alerta el bombero, quien además reconoce que es muy complicado erradicar el fuego de una batería de patinete porque no necesitan oxígeno para arder.

Tal es el nivel de dificultad de apagar ese fuego que “se llegan a necesitar nueve extintores para apagarlo, nosotros con mucha agua conseguimos extinguirla, pero es que es muy complicado porque el agua no entra dentro de la batería ni de la célula”.

Si la combustión ya se ha iniciado, es fundamental “intentar sacar al exterior el patinete, ya sea un balcón, a la calle o a una terraza, si, por el contrario, no podemos sacarlo fuera de nuestra casa, la mejor opción es cerrar la habitación, cerrar para que no haya corriente de aire y el humo no se propague rápidamente y llamar a los bomberos.