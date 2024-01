Estos son los patinetes que no tendrás que tirar en 2027

La Dirección General de Tráfico vuelve a recordar a los ciudadanos que a partir de este lunes 22 de enero solamente se van a poder comercializar vehículos de movilidad personal certificados. Se habla de venta de patinetes nuevos, no de la utilización de los antiguos. Ya que estos últimos, si no cuentan con dicho certificado sólo podrán usarse hasta el 22 de enero de 2027.

Los motivos que han llevado a la DGT a plantear esta medida recogida en el Manual de características de los vehículos de movilidad personal, no son otras, que velar por la seguridad vial y la protección al conductor de este tipo de vehículos, así como la del resto de usuarios de la vía, y garantizar que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que se pongan en el mercado tengan unas garantías de calidad y durabilidad mínimas exigibles. Aquellos que se hayan vendido antes de este lunes, y no cuenten con dicho certificado sólo podrán usarse hasta el 22 de enero de 2027. La policía local, no te podrá exigir ninguna factura o similar del VMP. Tampoco tendrán que disponer de la placa identificativa. Por lo que salvo raras excepciones (como los visiblemente manipulados), todos los patinetes que circulen por nuestras calles serán totalmente legales.

Tranquilo, puedes seguir usando tu patinete de siempre

No todo lo que se vende como VMP lo es, ni todo lo que circula por nuestras ciudades son VMP. Según el Reglamento General de Vehículos, se denomina Vehículo de Movilidad Personal (VMP) al vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos (baterías de hasta 100 VCC y con un cargador integrado de hasta 240 VCA de entrada) que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h y que sólo puede estar equipado con un asiento o sillín si están dotados de sistemas de autoequilibrado.

Sin embargo, la regulación actual no implica control posterior de los VMP por lo que cualquier manipulación podría poner en riesgo la seguridad de usuarios y ciudadanos. Por este motivo, los ayuntamientos de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Palma, entre otros, mantendrán la prohibición de uso de los patinetes eléctricos en medios de transporte públicos como metro, autobuses y trenes. De ahí la necesidad de establecer una forma de control sobre los VMP que permita garantizar que cumplen con ciertos criterios de seguridad durante toda su vida útil.

Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV se ha presentado una propuesta de inspección técnica para los VMP con el fin de asegurar su correcto funcionamiento, evitando los siniestros que pueden provocar en su interrelación con otros medios de transporte público y con los ciudadanos, así como detectando posibles modificaciones o alteraciones de sus componentes.



Tráfico insiste una vez más en recordar que la circulación de estos vehículos está prohibida por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías, así como por túneles urbanos. Asimismo, también está prohibida la circulación por las aceras en ámbito urbano.

Estos son los VMP que están homologados desde este lunes, y que se irá ampliando









Para más información, consulta la página web del Organismo www.dgt.es/vmp, que se actualiza semanalmente, donde encontrarás las marcas y modelos que ya han sido certificados y que cumplen todos los requisitos recogidos en el Manual de características de los VMP. De esta forma, comprarás un producto que posee ciertas garantías y que puede utilizar en el tiempo, ya que a partir del 22 de enero de 2027 solamente podrán circular los VMP que estén certificados.

El manual de características técnicas de los VMP se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 21 de enero de 2022 y desde entonces ya han sido muchas las marcas y modelos certificados.

¿Qué características debe cumplir el VMP que te compres ahora?

Velocidad: podrán circular a una velocidad máxima de 25km/h, a partir de la cual el motor dejará de impulsar al vehículo. Además, dispondrán de sistemas para la no manipulación, tanto para la velocidad como para la potencia. También deberán disponer de un indicador de información visible en el que conste la velocidad a la que va y el nivel de batería.

Sistema de frenado. Todos los vehículos destinados al transporte personal deberán disponer de dos frenos independientes, con una desaceleración mínima de 3,5 m/s2. Además, los vehículos de más de 2 ruedas deberán disponer de freno de estacionamiento.

Visibilidad: Los vehículos de movilidad personal deberán estar equipados de catadióptricos frontales (blanco), en ambos laterales (blanco o color amarillo auto) y traseros (rojo). Además, la luz de freno deberá estar diferenciada o combinada con la luz trasera.

Más concretamente, los VMP para transporte de mercancías u otros servicios deberán llevar reflectantes laterales de color amarillo auto y traseros de color rojo, en aristas y vértices de la carga, que permitan señalizar y distinguir claramente en situaciones de baja visibilidad tanto la altura como la anchura de la misma.

Además, estos vehículos de mercancías u otros servicios, deberán llevar instalados obligatoriamente indicadores de dirección delanteros y traseros, conocidos popularmente como intermitentes. También deberán llevar retrovisores y asistente de marcha atrás.

Avisador acústico: será obligatorio disponer de un avisador acústico en todo tipo de VMP y, en el caso de los destinados a mercancías u otros servicios, deberán llevar también avisador de marcha atrás.

Sistema de estabilización en aparcamiento: con el objetivo de evitar los VMP caídos en medio de las calles y guardar un cierto orden en las ciudades, se ha establecido la obligatoriedad para los VMP con menos de 3 ruedas de disponer de un sistema de estabilización consistente en una pata de cabra lateral o caballete central mientras están aparcados.

Ruedas: se establece en 203,2 mm el diámetro mínimo establecido de las ruedas, las cuales deben ser de superficie rugosa de modo que permitan la adherencia al terreno. En ningún caso se permitirá la utilización de neumáticos lisos.

Plegado seguro: Los VMP deberán disponer de un doble sistema de seguridad para que queden bien acoplados mientras se llevan recogidos y evitar así aperturas involuntarias.

Marcaje: todos los VMP deberán disponer de un marcaje de fábrica único, permanente, legible y ubicado de forma claramente visible con información sobre la velocidad máxima, el número de serie, el número de certificado, el año de construcción y la marca y modelo.

Portaidentificador: los VMP deberán llevar en la parte trasera del mismo un espacio para llevar una identificación o etiqueta de registro.

Además de todas estas características técnicas, en el manual se detallan otras más orientadas a calidad (integridad estructural y compatibilidad electromagnéticas, resistencia a la humedad, protección de batería ante temperaturas elevadas, superficies antideslizantes…).





Los VMP involucrados en el 4% de los accidentes con víctimas en zonas urbanas

Un estudio de Mapfre registró que, durante el año 2022, en España hubo un total de 299 siniestros con 12 fallecidos en los que estuvieron involucrados los patinetes eléctricos. Aún más, de acuerdo con otro informe realizado por la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial, Formaster, los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, están involucrados en el 4% de los accidentes con víctimas que se producen en zonas urbanas.

El caso de Valencia

Los análisis técnicos de Seguridad Ciudadana y Vial de la ciudad de Valencia sobre el tránsito de vehículos de movilidad personal, revelan las calles más problemáticas para circular con estos dispositivos: Blasco Ibáñez, Avenida del Puerto, Avenida de Aragón, Plaza Zaragoza y Paseo Alameda.

OCU Valencia ha reclamado una mayor vigilancia de la Policía Local, si cabe, sobre este tipo de vehículos de movilidad personal, incluyendo controles de alcoholemia y de estupefacientes. Además, sería recomendable impulsar campañas informativas sobre los riesgos de accidente asociados a su uso entre los más jóvenes, muchos de los cuales circulan ignorando buena parte de las normas más básicas de circulación. En cualquier caso, la organización recomienda a sus usuarios el uso del casco y la contratación de un seguro de responsabilidad civil para responder económicamente de los daños que pudieran provocar.