El balance de la abogada de la madre de Marta Calvo en COPE: "Era el objetivo"

No cabe recurso. Prisión permanente revisable al autor de la muerte de Marta Calvo y 140.000 euros de indemnización para sus padres en concepto de responsabilidad civil por el asesinato de su hija.

Es la sentencia firme del Tribunal Supremo y lo que la familia de Marta llevaba años reclamando.

Pilar Jové, abogada de la madre de la víctima, ha asegurado en exclusiva en COPE que es una sentencia muy positiva y que era lo que, desde un primer momento, Marisol Burón, la madre de Marta, perseguía. “Era su objetivo que este señor pasara el resto de su vida prácticamente en prisión”.

Foto de archivo de Jorge Ignacio Palma y Marta Calvo

La clave para la sentencia; asesinatos en serie

“Esa era la clave” asegura la letrada en los micrófonos de COPE Valencia, “así se lo hicimos ver en todos los recursos al Tribunal Supremo, porque entendíamos que precisamente la pena de prisión permanente revisable, en la exposición de motivos de la ley que se aprueba, precisamente hablaba de esta diferencia, de que no es lo mismo un asesino múltiple que un asesino en serie".

La diferencia entre un asesino múltiple o un asesino en serie, como se ha decretado a Palma, es que el asesino múltiple es una situación en la que en un corto espacio de tiempo una persona acaba con la vida de varias y el asesino en serie, como es el caso, se trata de un asesino que con cierta distancia temporal va cometiendo esos asesinatos con un patrón determinado.

Jové recalca que la finalidad de Palma era “disfrutar, si puede llamarse así, de ese momento en el que estas chicas estaban entre la vida y la muerte y que dependía de él, precisamente, que siguieran vivas o no". José Ignacio Palma introducía cocaína en la vagina de sus víctimas hasta acabar con sus vidas

“Siempre la cocaína la traía él, en ningún caso las víctimas, y no solo con el desconocimiento de las víctimas, sino en muchas ocasiones con su expresa negativa, no me hagas esto, no quiero que me hagas esto. Y quien no quería consumir cocaína, pues en algunos de los casos, que evidentemente no se pudo aseverar con pruebas, puesto que no se tenían las muestras, incluso les ofrecía alguna bebida que las dejaba un poco como fuera de combate para él seguir con esta introducción, incluso, insisto, en contra de la voluntad de las víctimas”.

Escucha a Pilar Jové, abogada de la madre de Marta Calvo en COPE Valencia

Un asesino en serie

La investigación permitió desvelar más mujeres desaparecidas, y un modus operandi: Palma mataba o dejaba al borde de la muerte a sus víctimas, introduciéndoles en los genitales cocaína en roca de alta pureza en contra de su voluntad. En todos los casos buscaba mujeres altamente vulnerables, en situación de prostitución, a las que accedía a través de páginas de puteros.

Ahora se ha confirmado, también, una pena de 137 años de prisión por la muerte de otras dos mujeres, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, y el intento de otras seis durante encuentros sexuales con consumo de cocaína entre junio de 2018 y noviembre de 2019.