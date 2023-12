Badenas asegura que repondrán los 17.000€ desaparecidos de las cuentas municipales de VOX

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València y segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas, ha asegurado este martes que antes de que acabe el año quedará regularizada la situación económica de este grupo municipal referida a la subvención que el pasado ejercicio recibió del consistorio para sus gastos de funcionamiento y de la que no se han justificado 17.000 euros, como recoge un informe de la Intervención General.

"O se van a presentar todos los justificantes o se va a devolver el dinero de acuerdo a la ley de subvenciones. Eso se va a regularizar inmediatamente", ha afirmado Badenas, que ha indicado que Vox --integrante del ejecutivo local junto al PP-- "es el primer interesado en que se cumpla ley y en que se ejecute el presupuesto de cada grupo municipal de forma regular".

Juanma Badenas, que ha señalado que se está haciendo "una investigación exhaustiva para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido", se ha pronunciado de así antes y durante el pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento, preguntado por los medios y también en el debate al tratar el punto sobre el Informe del Interventor General Municipal referido a la justificación de las aportaciones a los grupos.

El segundo teniente de alcalde ha precisado que este es un asunto del mandato anterior, en el que él y otros dos ediles de su formación --Mónica Gil y Cecilia Herrero-- no estaban en la corporación. El único concejal que formaba parte del anterior grupo y que continúa es José Gosálbez, pero ha apuntado que no estaba entre las personas que hacían uso de los fondos y ha resaltado su confianza en él. "Tiene todo mi apoyo y además es mi amigo", ha apostillado.

"Esto es algo que afecta a la legislatura pasada y que nada tiene que ver con los cuatro concejales que formamos parte del grupo actualmente", ha dicho. "Los hechos de los que se habla se refieren a la legislatura 2019-2023, de la que no formábamos parte tres de los ediles del grupo actual. Ninguno de los cuatro actuales tenía ningún tipo de responsabilidad sobre la gestión de las cuentas de esa época", ha expuesto.

"Aseguro a los miembros de la oposición --Compromís y PSPV--, al gobierno, a la alcaldesa --María José Catalá (PP)--, a la Intervención y al Secretario que vamos a hacer un ejercicio de transparencia y a averiguar qué es lo que ha ocurrido. Cuando así suceda, daremos cuenta de esa situación", ha remarcado.

Badenas ha considerado que la no justificación de los 17.000 euros de la subvención municipal a Vox "no es una cuestión tan desmesurada como quiere presentar" la oposición, ha dicho en alusión al PSPV, "hablando de delitos electorales y gastos electorales". Así, ha aseverado que lo que hay es "un descuadre contable que se tiene que resolver y que se va a resolver" y ha considerado que "la única manera en la que se puede hacer es presentando justificantes que acepte la Intervención o la aportación del dinero no gastado".

"QUIEN LA HACE LA PAGA"

Gosálbez ha aprovechado su intervención en otro punto del orden del día para asegurar que no manejaba las cuentas de su grupo y que tanto para él como para Vox "quien la hace la paga". "Me da igual quién sea: mío, de arriba o de abajo", ha remarcado.

En el debate, el portavoz adjunto del PSPV-PSOE y exedil de Hacienda, Borja Sanjuán, ha indicado que en esa no justificación de la ayuda a Vox hay "cosas sospechosas" y ha destacado que el dinero "no estaba en el saldo contable de la cuenta en junio", a la vez que ha resaltado que "todo coincide con el periodo electoral".

Sanjuán ha manifestado que es una "cuestión obligatoria" que la primera edil solicite "acta de reintegro de la cantidad no justificada" y ha expuesto que esos 17.000 euros son dinero que Vox "debe a los valencianos", además de preguntar si se ha pagado "algo que no era del grupo municipal".

Este edil ha considerado que Catalá debería pedir explicaciones "por si acaso está gobernando con un grupo que ha financiado ilegalmente su campaña electoral" y ha recordado que el otro concejal de Vox en el anterior mandato --Vicente Montañez, que ha asistido al pleno como público-- denunció el pasado mes de mayo y ante la Fiscalía que "no se estaba gestionando correctamente el dinero público de los valencianos".

"TRANSPARENCIA"

Desde Compromís, Eva Coscollà, que ha pedido también a la alcaldesa expediente de reposición de ese dinero, ha subrayado que los partidos han de hacer "una buena gestión de los recursos y potenciar la transparencia y la buena gobernanza", al tiempo que ha precisado que "el dinero de los grupos es solo para gastos" de estos y para su funcionamiento y ha apuntado que tiene que "rendir cuentas al pleno".

Asimismo, Coscollà ha dicho que si el dinero no se gasta se deben "reintegrar las cantidades no gastadas" y ha reclamado a Vox "rigurosidad y transparencia". "Esperamos que el dinero no se haya extraviado y aparezca en otro lugar", ha agregado.

COMPATIBILIDAD

Por otro lado, el pleno ha aprobado el reconocimiento de la compatibilidad de cinco ediles para que puedan hacer otros trabajos fuera de la corporación por los que tendrán una retribución económica. Así, se ha dado luz verde por unanimidad a la propuesta para los concejales Rocío Gil (PP), Carlos Mundina (PP), Sandra Gómez (PSPV) y Borja Sanjuán (PSPV).

Sin embargo, la votación del reconocimiento para José Gosálbez ha salido adelante con el voto de calidad de la alcaldesa al darse un empate entre los 16 respaldos del gobierno --lo forma 17 concejales y Gosálbez no votaba el punto que le afectaba-- y los 16 de la oposición en contra.

Esta última ha cuestionado que el representante de Vox haya pedido la compatibilidad para ejercer de abogado cuando tiene la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y ha dicho que no ha facilitado información de las horas y retribución que percibirá por su segunda actividad.

La socialista Elisa Valía, que ha pedido que se publiquen los sueldos de todos los ediles, ha criticado "la opacidad" de Gosálbez al no facilitar información para corroborar que se cumple la condición que su otra actividad "marginal" requiere y ha preguntado "cómo va a tener tiempo" para ser concejal "si ha reconocido que trabajará como autónomo de abogado mañana, tarde y noche".

Desde Compromís, Ferran Puchades ha justificado su voto no en que Gosálbez está reclamando "un acto de fe". "No se trata de una cuestión de legalidad sino de inoportunidad política", por lo que le ha pedido que renuncie a la dedicación exclusiva.

El concejal de Vox ha acusado a la oposición de "maldad" por cuestionar su petición cuando es perfectamente "legal", como han informado los altos funcionarios del Ayuntamiento, y ha instado, si hay dudas, a impugnar. Ha recalcado que seguirá trabajando "evidentemente como concejal y marginalmente como letrado", como autónomo.