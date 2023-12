El Ayuntamiento de Valencia estudia acciones legales contra los activistas que pintaron un tanque

El Ayuntamiento de València estudia emprender acciones legales contra los antimilitaristas que este martes y durante la inauguración de la feria infantil y juvenil Expojove se subieron a un tanque expuesto en este certamen y lo mancharon de pintura rosa en señal de protesta por la presencia del Ejército en él.

Así lo ha anunciado este miércoles la edil de Fiestas y Tradiciones en la capital valenciana, Mónica Gil, preguntada por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la fiesta de fin de año y las campanadas organizadas por el Ayuntamiento.

La concejala ha recordado que la Policía Local de València identificó a las personas que llevaron a cabo la protesta sobre el tanque y en su entorno y ha apuntado que tras ello fueron puestas en libertad, al tiempo que ha señalado que "el Ayuntamiento está estudiando emprender acciones legales" por lo sucedido

"Estas tres o cuatro personas que lanzaron pintura sobre uno de los tanques del Ejército de Tierra fueron identificadas y luego se pusieron en libertad. El Ayuntamiento está estudiando emprender acciones legales", ha expuesto la responsable municipal.

Antimilitaristes-MOC València y el Centre Delàs d'Estudis per la Pau señalaron en un comunicado, tras producirse el ataque al tanque, que "la presencia de las Fuerzas Armadas y otras instituciones armadas en una feria infantil y juvenil supone una normalización peligrosa y una cierta apología de los medios violentos de resolución de conflictos".

"Expojove es una fiesta de la infancia y la juventud y no puede dar cabida a fomentar la cultura de la guerra", añadieron estos colectivos, que aseveraron que "el armamento militar es mejor" que sea de "color rosa" que de "rojo sangre".

A la entrada de Feria Valencia, donde se desarrolla Expojove, se llevó a cabo también una protesta por la presencia del Ejército en ella con el reparto de octavillas y mostrando pancartas en las que se podían leer lemas como "Por una cultura de la paz y no de la guerra", "La guerra no es un juego y las armas no educan", "Desmilitarizaremos la educación" y "Fuera el Ejército de Expojove" y el nombre de entidades como el Moviment d'Objecció de Consciència y Assemblea Popular València contra les guerres.

"El ataque que sufrió ayer el Ejército es una muestra más de algunos intolerantes" que "se empeñaron en embarrar el buen hacer y todo el trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas", ha censurado la edil de Fiestas y Tradiciones. Asimismo, ha lamentado que esto se produjera "el día de las familias, el día de los niños, el día de la juventud", coincidiendo con la inauguración de Expojove, y ha destacado que "no consiguieron" su objetivo.

"No lo consiguieron porque el pabellón 4 --que alberga al Ejército, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, ha detallado-- fue el más visitado de los cuatro" dentro del certamen en su primer día, ha añadido Mónica Gil.

ELEMENTOS FRANQUISTAS REQUISADOS

Por otro lado, preguntada por la presencia de elementos franquistas en un expositor de uno de los puestos de venta de Expojove, Gil ha señalado que "estaban situados en uno de los puntos de venta ambulante que gestiona Feria Valencia" en el certamen y ha precisado que fueron requisados. Además, ha destacado que se está vigilando que no se exhiban ni en ese ni en otro espacio.

"Se procedió a requisarlos y se está revisando que ninguno de los puntos de venta ambulante pueda vender este tipo de pins. Y, desde luego, se va a velar para que no vuelva a pasar", ha manifestado la titular de Fiestas y Tradiciones.

