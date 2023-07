El Ateneo Mercantil acoge ‘Nino Bravo. La exposición’, la muestra más completa del cantante

El Ateneo Mercantil de Valencia acogerá del 28 de agosto al 29 de octubre la mayor exposición de Nino Bravo. De hecho, será la primera vez que se realiza una exposición de esta envergadura lejos del propio Museo Nino Bravo, en Aielo de Malferit. Literalmente se traslada buena parte de esa muestra al Ateneo. Para ello no sólo contará con los principales enseres y objetos personales que se exhiben en el Museo Nino Bravo, sino que se expondrán piezas únicas procedentes de coleccionistas privados. Objetos que serán cedidos exclusivamente para esta exposición temporal y que no habían sido mostrados antes, como el último micrófono, por ejemplo, que empuñó el cantante en una actuación en TVE en febrero de 1973. Piezas que se sumarán a otras de gran valor profesional y sentimental como la discografía inédita del artista valenciano editada en Latinoamérica, no en España, así como los premios que recibió; trajes que utilizó en distintos conciertos y en canciones para la historia como ‘Libre’; enseres personales de gran valor, carteles de sus giras, fotografías o videos inéditos.

“La exposición valora la importancia artística e histórica de Nino Bravo para Valencia y España, y nos muestra su evolución como cantante y mito a través de centenares de objetos”, recalca Darío Ledesma, comisario de ‘Nino Bravo. La exposición’ y biógrafo oficial del malogrado cantante.

Se trata, sin duda, de una oportunidad única para que todos los valencianos y visitantes de la ciudad puedan conocer de cerca la figura del mejor cantante que ha dado nuestra tierra y poder conocerle, a través de las que fueron sus herramientas de trabajo como su portentosa voz, discografía, trajes y recuerdos personales y profesionales. Una exposición única en el Ateneo Mercantil coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte. ‘Nino Bravo, la exposición’ cuenta con la colaboración de la familia del artista; del Museo Nino Bravo, de ‘Destino Nino’ así como de los Ayuntamientos de Valencia y de Aielo de Malferit.

La exposición tendrá lugar en el Salón Noble del Ateneo, de 586 metros cuadrados. En la misma se realizará un recorrido temporal y temático por la obra y trayectoria profesional del artista, además de poder disfrutar de un espacio visual y sonoro en el que se proyectarán imágenes y vídeos inéditos de Nino Bravo. Esta muestra forma parte de los actos que el Ateneo Mercantil de Valencia ha preparado en los próximos meses para conmemorar los 50 años de la muerte del artista valenciano.

Desde de su infancia y juventud hasta sus éxitos

La exposición, a lo largo de su recorrido, se dividirá en diferentes temáticas donde los visitantes podrán contemplar y conocer mejor las etapas y evolución de este mito de la canción. ‘Los inicios: Luis Manuel Ferri Llopis’, ‘La discografía de Nino Bravo’ -que exhibe vinilos, cassettes y CDs de muchos países, así como sus discos de oro y premios Olés de la Canción- , o ‘Nino y Valencia’, que desarrolla toda la etapa que le vinculó con la ciudad que le vio forjarse como persona y artista.

En cuanto a las piezas de gran valor, nunca antes expuestas y cedidas por coleccionistas privados, destaca el vinilo de ‘Puerta de amor’ editado en Perú (1971) que, por error, fue publicado con la imagen de otro artista en su portada y tuvo que ser retirado del mercado. Igualmente, la familia de Nino Bravo aportará por primera vez documentos inéditos hasta ahora, como los originales de la oficina de contratación que creó el artista o el contrato que firmó con Fonogram, la discográfica con la que grabó todos sus discos.

Horario y precios

‘Nino Bravo, la exposición’ abrirá las puertas al público del 28 de agosto al 29 de octubre y permanecerá abierta todos los días desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas. El precio para el público en general entre semana es de 6 euros, con entrada reducida de 4 euros para jubilados, socios del Ateneo y niños a partir de 8 años. Para niños hasta los 7 años la entrada es gratuita. El precio para fines de semana es de 7 euros, con entrada reducida de 5 euros para jubilados, socios del Ateneo y niños a partir de 8 años. Para niños hasta los 7 años la entrada es gratuita.

Las entradas ya están a la venta en taquillas del Ateneo y online en esta dirección. https://lc.cx/DKcdJA

Concierto Tributo a Nino Bravo por su hija Eva Ferri

Por otra parte, el Ateneo Mercantil no podía dejar escapar la oportunidad de homenajear y poner en valor la figura del cantante con esta exposición y, además, contará con otro plato fuerte, que se suma a las diferentes acciones que se van a impulsar desde nuestra institución, como es el concierto homenaje-tributo que realizaremos junto a su hija Eva Ferri en el Teatro Ateneo el próximo 24 de septiembre, en el que su hija pequeña le cantará a su padre, junto a Felipe Garpe y Sheila García.

