El alcalde de Catarroja (Compromís) acude al homenaje de Isaac Guillén tras evitarlo durante un mes

El expolicía local de Catarroja (Valencia), Isaac Guillén, sufría una enfermedad degenerativa conocida como Ataxia cerebelosacuando su segunda mujer, Beatriz, le asesinó, presuntamente, el pasado mes de diciembre de 2019. Se trata de un caso escabroso en el que al parecer un móvil económico habría motivado a Beatriz a acabar con la vida del policía local. El cuerpo de Guillén fue hallado hace justo un mes, el 16 de junio, en la finca de Godelleta (Valencia) donde Beatriz lo enterró en una fosa con la silla de ruedas y con la ayuda de su hijo de 17 años, según apunta la investigación.

Más allá de los entresijos que rodean al suceso que comezó el 1 de diciembre con la desaparición de Isaac, la polémica en el municipio de Catarroja llegó hace un mes por la actitud de pasividad con la que desde el consistorio se ha reconocido el terrible asesinato. Según denuncia en COPE ValenciaPepe Calatayud, expolicía local de Catarroja, excompañero de Isaac e impulsor del homenaje, el alcalde de la localidad valenciana, Jesús Monzó (Compromís) no le dio la importancia que precisaba semejante acontecimiento. "No entiendo nada", asegura Calatayud y es que, según nos cuenta, cuando se produce un caso de violencia machista el ayuntamiento siempre ha convocado un minuto de silencio, sin embargo en esta ocasión, al tratarse de un asesinato a un hombre a manos de una mujer, no le ha prestado ni la más mínima atención. En la misma línea denuncia Vox la pasividad del consistorio que ni si quiera condenó el asesinato: "Ni caso por parte del alcalde, ni contestación y silencio sepulcral".

Audio

Finalmente en el día de ayer y tras una instancia por parte de la Policía Local de Catarroja en la que pedían al consistorio un minuto de silencio, se celebró el homenaje a las 12 del mediodía a las puertas del ayuntamiento. Detrás de los agentes que sujetaban el mensaje "no te olvidaremos" y en segunda fila se encontraba el alcalde de Compromís, Jesús Monzó, que en el último instante decidió adherirse. "Ahora por un deleznable interés político y postureo, no habiendo sido capaz de convocar el minuto de silencio, no habiéndolo hecho en el pleno de Junio, no habiendo dado ningún paso para condenar el asesinato y reconocer su labor al servicio del municipio, envía un mensaje a la plantilla de la policía comunicando que el ayuntamiento se adhiere al minuto de silencio", denuncia Vox Catarroja en sus redes sociales.