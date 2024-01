El alcalde de Alberic afirma que no había conflicto entre el menor agredido y el agresor

El alcalde de Alberic (Valencia), Toño Carratalá ha afirmado que no se conoce que hubiera conflicto entre el menor de 15 años que supuestamente ha agredido a otro de 13 años con arma blanca en la entrada del instituto de la localidad, quien se ha entregado "inmediatamente" al policía local que regula la entrada al centro cada mañana.



Carratalá ha explicado a EFE Televisión que el instituto donde han sucedido los hechos, el Consuelo Aranda, se caracteriza "por su normalidad", pues no es "ni mucho menos conflictivo" y "no se producen altercados", y ha indicado que cada jornada escolar un agente de la Policía Local del municipio custodia la entrada y salida al centro, principalmente para regular el tráfico.



A las 8.00 horas de esta mañana, uno de los alumnos del mismo, de 15 años, ha agredido a otro de 13, con un arma blanca que portaba. "Ha sido tan de repente que al policía no le ha dado tiempo a reaccionar más allá de proceder a la detención del agresor", ha indicado el alcalde.



Posteriormente, "todo el profesorado y personal del centro han reaccionado de manera exquisita", ha dicho Carratalá, quien ha explicado que han atendido al herido y también han metido dentro a todo el alumnado y han tratado de "normalizar la situación", porque sus compañeros "estaban especialmente afectados".



Tanto la víctima como el agresor, ha asegurado el alcalde, "son alumnos absolutamente normales, sin conflicto conocido entre ellos" por lo que "no tiene ningún tipo de explicación los sucedido". "No sabemos qué entra en la mente de un adolescente para que llegue a hacer eso", ha lamentado.



Las familias de ambos menores, ha apuntado, se han trasladado al centro y "estaban absolutamente destrozados", especialmente los de la víctima "ante el peligro para su integridad física".



Ha indicado que el menor ha sido trasladado al Hospital de La Ribera y "no ha perdido la conciencia en ningún momento", ha indicado el alcalde que ha estado junto a él hasta su traslado al hospital, donde está ingresado con "pronóstico reservado" y espera "que se recupere lo antes posible".



El alcalde ha indicado que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ha apuntado que "habrá que averiguar tanto a nivel policial como psicológico qué ha pasado para que llegue a ocurrir un hecho como este". Asimismo, ha indicado que será necesario "trabajar psicológicamente con los niños para que no vuelva a pasar".



El suceso "nos ha dejado comunidad educativa y pueblo muy afectados, por la víctima y por la situación", ha señalado finalmente el alcalde.