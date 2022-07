La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Aitana Mas, ha afirmado sobre la supuesta violación a una menor en un centro de menores por un educador conocida esta semana que se ha "actuado y protegido" a la joven, y que desconoce si se le han dado vacaciones al monitor.

Mas ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes que "lo más importante es que se ha asegurado el bienestar de la menor" y ha afirmado que se han aplicado los protocolos marcados para estos casos, aunque ha señalado que desconoce el contenido del protocolo porque solo lleva diez días en el cargo.

Preguntada varias veces si el educador está de vacaciones, ha afirmado que desconoce si ese hombre "está o no de vacaciones". "Lo que a mí se me ha dicho es que se ha actuado con el protocolo y se ha protegido a la menor", ha indicado Mas, quien ha incidido en que "lo importante es que no corra peligro en ningún momento" y eso se le ha "garantizado".

Mas ha aclarado que no ha preguntado en la Conselleria si el educador está de vacaciones, sino que se ha interesado sobre si se ha actuado conforme al protocolo y la persona en riesgo está fuera de peligro y se le ha dicho que sí, por lo que no va a entrar en "las tramitaciones ordinarias concretas de cada caso".

Además, ha señalado que en la rueda de prensa sobre el pleno del Consell comparece como portavoz del Gobierno valenciano y no viene a hablar de "expedientes concretos, sino a hablar de política general".

"Llevo diez días en el cargo y tengo que ocuparme de muchísimas cosas", ha manifestado la vicepresidenta, quien ha afirmado que en los días que lleva en el cargo no puede "conocer al detalle todos los protocolos" e instrucciones de una Conselleria "tan importante" como la de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La vicepresidenta ha asegurado que desde la Conselleria están colaborando en la investigación policial de este caso y ha insistido en que la menor presuntamente violada tiene que estar "protegida y segura de que no le pase nada", y en estos momentos la seguridad de la joven está garantizada

Por otra parte, preguntada sobre las afirmaciones de la diputada del PP Elena Bastidas de que el Comité de Peticiones europeos debatirá los abusos a menores tutelados en la Comunitat, se ha limitado a señalar que la Conselleria estará donde se le requiera y mientras tanto seguirá gestionando para mejorar el sistema de protección de menores.

Respecto a los cargos de su departamento imputados por supuestamente encubrir los abusos a una menor tutelada que van a seguir en sus responsabilidades, ha reiterado que hay que respetar la presunción de inocencia y los tiempos judiciales, y que colaborarán con la Justicia en lo que se les pida.

A la pregunta de si puede haber un conflicto en que esos cargos investiguen otros casos similares, la vicepresidenta ha señalado que la Conselleria trabaja para garantizar los derechos de las personas menores y consulta con la Fiscalía las dudas que hayan podido surgir en cualquier actuación.

Finalmente, preguntada por si la Conselleria va a abrir expediente sobre supuesta desprotección del segundo hijo de la menor que sufrió abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra, Aitana Mas ha afirmado que no hay novedades en este caso.