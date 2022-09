Aarón Cano defiende que no haya verbenas en el entorno del Mercado Central

El concejal de Seguridad Ciudadana de València, Aarón Cano, ha defendido este miércoles la propuesta lanzada desde la Policía Local de que no haya verbenas en el entorno del Mercado Central y la plaza de Ciudad de Brujas durante las Fallas de 2023.



En declaraciones a los periodistas, Cano ha precisado que se trata de una propuesta, pues el marco regulatorio de las Fallas se establece por consenso y "no es un ordeno y mando", pero cree que es "seria" y que permitirá "mejorar la fiesta".



Ha considerado que dos patrimonios de la Humanidad, como son la Lonja y las Fallas, "no pueden colisionar" sino que "deben convivir", y ha considerado que es necesario "saber hacerlo bien".



"El año pasado tuvimos imágenes y situaciones que a nadie nos gusta ver, especialmente el accidente que provocó la muerte de un joven en la plaza de Brujas, y tenemos que dar pasos para mejorar la fiesta", ha manifestado, y ha dicho que esta propuesta es "un paso" para ello.



Aarón Cano también ha apoyado la propuesta para reducir los puntos de venta de alcohol en la calle durante las fiestas, algo que, según ha aclarado, no afectaría a las barras que montan las fallas, sino a los puesto ambulantes.



"Estamos viendo cómo hay una serie de instalaciones que están prodigándose más, como son chupiterías o coctelerías", ha destacado el concejal, quien ha afirmado: "Una fiesta donde abunde cada vez más el alcohol no será una fiesta que evolucione favorablemente".



Para Cano, no se trata de aplicar "la ley seca" sino de reducir los puntos de venta de alcohol en la calle, ya que, además, "de alguna forma, voluntaria o involuntariamente, hacen una competencia desleal a la hostelería valenciana".