Más de 3.000 bares españoles ya sirven Heineken® 0.0 de barril

La consolidación de la cerveza sin alcohol en Europa marca el liderazgo de HEINEKEN también en la categoría 0,0, que abraza de forma pionera con una decidida apuesta por la innovación y el consumo responsable. La compañía ya ha instalado su barril de Heineken® 0.0 en más de 3.000 bares y restaurantes en España, alcanzando los 10.000 en Europa[1]. Además de en nuestro país, su despliegue ha sido especialmente destacado en Irlanda, donde cerca del 60% de los locales cuentan con esta oferta; y en el Reino Unido, que suma 2.000 establecimientos más.

Esta expansión refleja el rápido crecimiento de la demanda de opciones sin alcohol también en hostelería. Una tendencia generalizada a la que HEINEKEN responde con tres soluciones de barril Heineken® 0.0 que garantizan que cualquier local, independientemente de su tamaño, pueda ofrecer a quienes deciden no beber alcohol la experiencia premium de una cerveza recién servida.

“Alcanzar los 10.000 locales con Heineken® 0.0 de barril demuestra la popularidad de la cerveza sin alcohol. Con el grifo de 0.0 situado en primera línea, junto a otras cervezas y cada vez más disponible en todo tipo de bares y restaurantes, la idea de que estás pidiendo algo ‘diferente’ al optar por una sin alcohol es cosa del pasado”, afirma Michael Gillane, director regional de Marcas Globales para Europa. “Heineken® 0.0 de barril ayuda a normalizar el disfrute de la cerveza sin alcohol en más entornos sociales, haciendo esta gran cerveza accesible para todos”.

Jason Setzer

La demanda de Heineken® 0.0 de barril está aumentando en mercados clave europeos como España, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda o Francia, con una gran acogida. Más aún, un reciente estudio de Nielsen encargado por HEINEKEN revela que uno de cada cuatro aficionados al deporte elige opciones sin alcohol mientras anima a su equipo, lo que subraya la rapidez con la que las 0.0 se han integrado en nuestro día a día. En nuestro país, según datos de Cerveceros de España, las ventas de cerveza sin crecieron un 4% el pasado año y más del 25% de los españoles ya consume esta categoría de cerveza, sobre todo en ocasiones relacionadas con la conducción.

“En HEINEKEN, la innovación está en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestro compromiso con el avance tecnológico nos llevó a desarrollar una verdadera cerveza 0.0 de barril, asegurando que no se forme alcohol en la línea. Un verdadero avance en la industria”, señaló Jules Macken, director Global de Innovación en HEINEKEN. “Los diferentes formatos de barril de Heineken® 0.0 -desde el sistema de 8 litros para locales pequeños al de 20 litros, sin olvidar nuestro sistema de última generación para ubicaciones de gran volumen- nos permiten atender las necesidades de locales de todos los tamaños. Esta flexibilidad es clave para que cualquier establecimiento pueda ofrecer la experiencia premium de una 0.0 recién servida a sus clientes, sin importar la ocasión”.

Lanzada en 2018 -solo un año después de su versión embotellada-, Heineken® 0.0 de barril ha crecido en línea con el cambio de actitudes culturales hacia la moderación. Con un 18% de cuota global en la categoría de cerveza 0.0, HEINEKEN lidera la expansión de la oferta al consumidor, impulsa el crecimiento de la categoría y refuerza su compromiso con el consumo responsable.

ESPAÑA, CASO DE ÉXITO PARA EL CONSUMO SIN ALCOHOL

España es un país de referencia en el consumo responsable de cerveza, que se disfruta de forma moderada, en compañía y casi siempre acompañada de algo de comer. La búsqueda de sabor y calidad por encima del contenido alcohólico ha consolidado a nuestro país como líder europeo en producción y consumo de cerveza sin alcohol, una categoría que ya representa el 14% de toda la cerveza comercializada[2] nacionalmente.

Este auge también viene respaldado por el deseo de adoptar un estilo de vida más responsable y se refleja en los datos de HEINEKEN España, que concentra en las 0,0 y sin alcohol más del 10% de sus ventas. Su apuesta por esta categoría, que viene desarrollando desde hace más de 40 años, se refleja en el éxito de Heineken® 0.0 y en innovaciones como El Águila Sin Filtrar 0,0, que sorprendió al mercado en 2024 con la primera 0,0 sin filtrar a la que se le da la vuelta. Este lanzamiento permitió a HEINEKEN España cumplir el objetivo de ofrecer una variedad 0% alcohol en cada una de sus cuatro marcas estratégicas: El Águila, Cruzcampo, Heineken® y Amstel.

[1] España, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Francia.

[2] Informe Socioeconómico 2024 de Cerveceros de España