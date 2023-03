eMobility Expo World Congress, el evento que está poniendo a València en el eje europeo de innovación para la industria de la movilidad sostenible, autónoma y conectada, ha inaugurado hoy su primera edición con la participación de representantes públicos y de grandes marcas como Ford, Toyota, Iberdrola, Cepsa, Vueling, Air Nostrum, o Balearia.

El evento, que se celebra en Valenciahasta el próximo jueves, 23 de marzo, ha dejado claro en su primera jornada el compromiso de la industria de la movilidad y de las administraciones públicas para impulsar modelos de movilidad y transporte de mercancías y pasajeros más sostenibles, accesibles y seguros para los ciudadanos.

Durante la ceremonia inaugural, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha resaltado el buen momento que atraviesa la Comunidad Valenciana como “espacio abierto que tiene en el diálogo social y en la estabilidad un factor clave para el crecimiento, y que está viviendo un momento de efervescencia adosada a la innovación y la prosperidad social” y ha continuado afirmando que “el congreso amplifica todas las oportunidades que tenemos y refleja nuestra ambición que es convertirnos en el polo de la movilidad sostenible del sur de Europa”.

Desde el Gobierno de España, la Secretaria General de Transportes y Movilidad, María José Rallo del Olmo, ha destacado el componente social en los modelos de movilidad reivindicando que debemos poner a las personas “en el centro de las decisiones para diseñar servicios y productos que se centren en dar respuesta a sus necesidades”. Rallo ha hecho hincapié en la hoja de ruta del ministerio hacia la movilidad del futuro, que define como “una movilidad que avance hacia vehículos cero emisiones alimentados por energías renovables. Una movilidad orientada hacia las necesidades de las personas, articulada en torno a un transporte público eficiente, complementado con la movilidad activa y la micromovilidad y que no olvide las necesidades de entornos en declive poblacional o zonas rurales. Una movilidad digitalizada para dar mejor servicio, para ser más eficiente y para responder a los grandes retos que surgen como el reparto de última milla”.

Por su parte, desde el ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán ha resaltado que Valencia quiere ser “el hub de movilidad porque tenemos un profundo respeto por el medioambiente y por las personas que pueden hacer de esta transformación su proyecto de vida”.

Comunidad Valenciana y Bilbao analizan los retos de la movilidad sostenible en las ciudades

Roser Obrer,Directora general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible de la Generalitat ha analizado junto al concejal adjunto al Área de Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Álvaro Pérez, los retos que afrontan las ciudades para impulsar la movilidad sostenible. En este sentido, Obrer ha destacado que “el transporte público es fundamental para el futuro de la movilidad, pero debe ir cosido al resto de modos de transporte, trabajando en los nodos de intermodalidad o los aparcamientos disuasorios”.

Por su parte, Álvaro Pérez ha destacado que “Bilbao tiene una red de transporte urbano muy potente. Actualmente, el 85% de la flota de autobuses urbanos es híbrido o eléctrico, se ha limitado la velocidad en todo el núcleo urbano a 30km/h y hay el compromiso de que el 10% de las plazas en aparcamientos públicos estén electrificadas. A esto, se une que Bilbao es una ciudad muy cómoda para pasear, el 80% de los ciudadanos se mueven fundamentalmente a pie, y la última incorporación ha sido la bici eléctrica, con un gran éxito, con 2 millones de usos anuales”.

No obstante, esta evolución hacia la movilidad sostenible no está exenta de retos y como ha indicado Pérez en su intervención “el gran reto al que se enfrenta la ciudad es un estudio de movilidad para adaptarse a las nuevas realidades de los ciudadanos. La ciudadanía no se mueve igual ahora que hace 15 años, hay que adaptarse”. Desde la Generalitat de Valencia, Obrer ha destacado que se “está apostando por los aparcamientos de coches compartidos, con los que el ciudadano realiza la parte más importante de su trayecto con otras personas; así como el estudio de soluciones de transporte a demanda vehiculados a través de los ayuntamientos, la construcción y adecuación de vías ciclopeatonales, y la mejora de las comunicaciones interurbanas mediante nuevas concesiones”.

Ambos representantes han coincidido en la importancia de dar a conocer las medidas de movilidad que se desarrollan en la ciudad. “Es importante conocer las alternativas de transporte existentes, porque sumando y combinando modos de transporte se pueden ofrecer redes de transporte muy dignas”, ha destacado Roser Obrer, mientras que Álvaro Pérez ha afirmado que “conocer las experiencias exitosas que se han puesto en marcha en otros lugares es importante para implementarlas en el territorio propio, y, por encima de todo, escuchar a la ciudadanía para conocer sus necesidades”.

Lanzamientos mundiales en el sector de la automoción

eMobility Expo World Congress también ha acogido lanzamientos mundiales como el de Ford, que ha presentado su nuevo vehículo 100% eléctrico. Además, Toyota y Lexus también muestran estos tres días su nueva gama de vehículos eléctricos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hasta el próximo jueves, 23 de marzo, eMobility Expo World Congress congregará a más de 5.000 profesionales y 340 expertos mundiales de todos los segmentos de la industria para analizar los retos, las innovaciones y las actuaciones legislativas necesarias para avanzar hacia la descarbonización y la integración de la movilidad sostenible en la sociedad.