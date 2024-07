Benimar presenta la autocaravana que sirve de unidad móvil a Santi Cañizares

Benimar ha experimentado un crecimiento este 2024 del más del 40%, mientras que el Grupo Trigano, compañía matriz a la cual pertenece, lo ha hecho en casi un 30%. Con este contexto de mercado y acuñando el claim ‘Home of Travellers’, la compañía líder en la fabricación de autocaravanas en España ha elegido la provincia de Tarragona para celebrar su convención anual. El motivo de este acto ha sido la presentación de su nueva gama de autocaravanas y campers para la temporada 2025.

Durante las tres jornadas del evento, distribuidores y amantes de la conducción en carretera de todos los rincones de la geografía española, alemana, italiana, francesa, polaca, noruega, belga y danesa se han reunido para conocer de primera mano las innovaciones que Benimar ha incorporado en su última línea de autocaravanas y campers. La compañía consiguió demostrar así su compromiso con la excelencia y la calidad de sus productos en un ambiente lleno de emoción y expectación.

“Nos llena de orgullo poder presentar de forma anual nuestra nueva gama de productos en esta convención. En esta ocasión, lo hacemos con la línea de la temporada 2025, en la cual hemos puesto todos nuestros esfuerzos en la innovación y la calidad en cada detalle. Creemos firmemente que nuestra nueva línea no solo cumple, sino que supera las expectativas del mercado, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades actuales de nuestros clientes”, afirma Fernando Ortiz, CEO de Benimar, quien añade: “Nuestros vehículos tienen el objetivo de combinar tecnología avanzada, diseño moderno y funcionalidad superior. Además, queríamos agradecer a todos los invitados presentes su confianza y el que hayamos podido compartir la pasión por los viajes”. Para la nueva temporada 2025, se mantienen las mismas gamas de la anterior, pero recuperan los chasis FORD para la Tessoro y parte de los modelos Sport.





Con la presencia de Santiago Cañizares, como embajador de la marca

El evento contó con la presencia de Santiago Cañizares, comentarista de COPE y uno de los porteros más emblemáticos del fútbol español, reconocido por su destacada trayectoria en clubes como el Real Madrid y el Valencia CF, así como por su participación con la selección española, estrenándose como nuevo embajador de Benimar. “Las Benimar te dan flexibilidad y agilidad para todo tipo de públicos y, lo más importante, con un equipo humano detrás que garantiza una atención exquisita en todo momento. Muy pocas marcas pueden afirmarlo”, ha destacado el embajador de la marca. “Viajar por España es maravilloso y, si lo haces en autocaravana, te da la libertad que no te dan otras formas de viajar, lo que representa un valor fundamental de este tipo de vehículos”, ha añadido.

Como embajador de la marca, Cañizares está participando en diversas campañas y eventos. Además, cuenta con una gran pasión por el mundo del caravaning. Por ello, ha recibido ya su nueva Benivan 144 PS, uno de los vehículos insignias de la compañía, totalmente equipado y solo apto para los más aventureros.

Gama Amphitryon, viajar en primera clase

Entre los modelos presentados por la compañía en la convención, se encontraban el AM940, AM967, AM967 (ALDE), AM998 y AM998 (ALDE).

En el acto, Benimar ha destacado que su gama Amphitryon de autocaravanas ha mejorado y rediseñado las características técnicas de los modelos de 2024 con la finalidad de brindar más comodidad al usuario. En concreto, el modelo AM998 ha cambiado su ducha para conseguir 15cm más de altura y amplitud. Además, su cocina cuenta con una nueva placa de cocción de 3 fuegos y se ha rediseñado los armarios de la habitación.

Por otro lado, han incorporado toda una serie de mejoras que se han añadido también a esta gama: nueva radio Pioneer de 9” con cámara marcha atrás, nuevo frigorífico compresor de 1501 con cajón para 9 botellas de 1,5l, nuevo fregadero encastrado bajo la encimera que permite un aumento de la superficie de trabajo, nuevos altavoces de célula en color oscuro, nuevo panel solar con potencia aumentada a 200W, nuevo cortacorrientes de las baterías, y nuevas tomas exteriores más prácticas y modernas.

Gama Mileo, con perfilada Premium

Los modelos que incluye la gama son MI261, MI263, MI268, MI297.

Al igual que la gama Amphitryon, la Mileo ha rediseñado la ducha del M297. De la misma forma, su cocina cuenta con una nueva placa de cocción de 3 fuegos y un nuevo diseño de los armarios de la habitación. La mayor novedad de esta gama consiste en la renovación completa de interiores con rediseño de altillos para ofrecer un look más actual: se han equiparado los colores del mobiliario, y se ha optado por un diseño de puertas planas de todos los altillos. Además, se han añadido otras mejoras como la nueva puerta XL de 2 puntos con cerradura eléctrica, mosquitera y papelera, nueva radio Pioneer con cámara marcha atrás, nuevo frigorífico compresor de 1501 con cajón para 9 botellas de 1,5l, nuevo fregadero encastrado bajo la encimera que permite un aumento de la superficie de trabajo, nuevo sistema de fijación y rieles en el garaje, nuevo panel solar con potencia aumentada a 200W, nuevo cortacorrientes de las baterías, y nuevas tomas exteriores más prácticas y modernas.





Gama Tessoro, listo para viajar con la máxima versatilidad

TE430, TE444 (nuevo), TE463, TE468, TE481, TE483, TE488, TE496, y TE497 han sido los modelos de la gama expuestos en la convención. Como añadido en la línea UP aparece TE440 UP, TE463 UP, Y TE495 UP.

En esta ocasión, aparece un nuevo modelo: el TE444. Este se trata de la evolución del TE442 que cuenta con un gran salón delantero en L, un enorme garaje y una longitud de 7,43cm en lugar de 6,91cm. Además, para los modelos TE430 y TE497, se han añadido las siguientes mejoras: El TE430 dispone de una cama de techo eléctrica de 1 plaza y un nuevo fregadero/placa de cocción compactados y en el modelo TE497 se ha rediseñado la ducha, obteniendo 15 cm más de altura y amplitud.

Es importante destacar como principal novedad de la gama Tessoro 2025 su renovado exterior más moderno y aerodinámico gracias a la nueva cabeza de poliéster, y su nuevo diseño de la trasera. A nivel interno, se ha introducido un nuevo recubrimiento en la zona de la claraboya, una nueva puerta XL de 2 puntos con mosquitera y papelera, y un cuarto de aseo mejorado con la nueva encimera, lavabo y espejo iluminado.

Gama Yrteo, máximo espacio de forma compactada

La gama Yrteo se trata de la gama de vehículo compacto, inspirado en el Mediterráneo y en el entorno más cercano. Los modelos que incluye son el Y840 y el Y861. Esta gama es un homenaje a la riqueza del entorno que incorpora un recubrimiento interior de la cabeza tipo automoción (material LWRT – termoplástico reforzado ligero).





Gama Sport, ‘más es siempre mejor’ a la hora de viajar

La gama Sport es la autocaravana más amplia y con mayor capacidad, que cuenta con los modelos SP324 (nuevo), SP346, y SP363. Y dentro de la línea UP, SP340 UP.

Para esta gama, Benimar ha incorporado mejoras destacadas para esta nueva temporada como el diseño de la trasera, el diseño del cuarto de aseo con espejo iluminado, y la radio Pioneer con cámara marcha atrás. En relación a Sport, el nuevo modelo SP324 se trata de una distribución con literas, gran salón de doble dinette y cuarto de aseo compacto. Dispone de una capacidad de hasta 6 personas en 6,9m de longitud.

Gama Benivan, nacida para la aventura

Los modelos Benivan son furgones equipados industrialmente. Entre los modelos se incluyen BE100 ES, BE120 ES, BE160 ES, BE161 ES, BE100 PS, BE120 PS, BE144 PS, BE160 PS, BE170 PS (nuevo), BE191 PS (nuevo), BE190 PS, BE120 XT, BE144 XT, BE160 XT, y BE190 XT.

Para la temporada 2025, se añaden los faros con el contorno en negro, mandos de la radio en el volante, volante y pomo palanca forrados en cuero, salpicadero con inserciones cromadas, faros LED, aire acondicionado de cabina automático, plataforma de carga inalámbrica para móviles en el salpicadero, y panel de instrumentos completamente digital, entre otros aspectos.

Todos los modelos de las autocaravanas contienen porta bicicletas.