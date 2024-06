Probamos la nueva gama Audi A3

Audi fue una de las firmas pioneras del segmento premium en introducirse en el mercado de los compactos con un modelo expresamente desarrollado para tal efecto. Un vehículo que ha servido de puerta de entrada al catálogo de la firma de los cuatro aros para miles de usuarios, para consolidarse como una herramienta perfecta de fidelización.

Conscientes de la importancia del A3, y ante la creciente competencia proveniente también de firmas no encuadradas en el segmento premium, el fabricante alemán ha realizado una profunda puesta al día a su gama compacta, con un carácter aún más deportivo y tecnológico, e incluso la llegada de una nueva versión de corte campero denominada Allstreet. Gran parte de la gama Audi A3 ya está a la venta en el Audi Center de València.

Imagen exterior actualizada

El exterior del Audi A3 presenta una serie de detalles estéticos que comienzan con la nueva parrilla Singleframe hexagonal sin marco más plana y ancha, custodiada por unas grandes tomas de aire laterales y un spoiler delantero que refuerza su deportividad. Algo que también se traslada a una zaga que estrena paragolpes y difusor.

En el habitáculo también encontramos un amplio listado de actualizaciones como la aplicadas al diseño de la palanca de cambios, a la consola central y los tiradores interiores de las puertas, a las salidas de aire del climatizador opcionales, las inserciones decorativas de tela o la nueva iluminación ambiental, ahora de serie. Además, la dotación inicial del A3 se ha ampliado con elementos como el volante multifunción plus de tres radios forrado en cuero, el sistema de climatización y el reposabrazos central delantero.

El A3 potencia sus prestaciones en materia de conectividad gracias a un completo ecosistema de serie formado por la radio digital DAB+, la pantalla táctil de 10,1 pulgadas (25,6 cm) y el Audi virtual cockpit. Completan el equipamiento tecnológico un cargador inductivo para teléfonos móviles, dos puertos de carga USB-C delanteros y otros dos adicionales para los pasajeros de las plazas traseras.

Audi A3 Allstreet. Carácter crossover

Una de las grandes novedades de la gama 2024 del Audi A3 es la versión Allstreet. Una propuesta crossover que se presenta como el eslabón que conecta su oferta de turismos con la de los SUV “Q”. Con 3 cm más de altura libre al suelo, el A3 Allstreet deja claras sus intenciones camperas, las cuales se refuerzan por una estética diferenciada del resto de la gama Sportback. A ello contribuyen detalles como una agrandada parrilla Singleframe octogonal, con una exclusiva estructura de nido de abeja acabada en negro mate y ubicada en una posición más alta, piezas plásticas que simulan sendos protectores en los paragolpes delantero y trasero (éste último en el caso del difusor) y, en la vista lateral, las barras de techo los estribos y las molduras laterales.

Al igual que sus hermanos de gama A3 Sportback y Sedan el Audi A3 Allstreet está disponible en las versiones de gasolina 35 TFSI con tecnología de hibridación ligera MHEV, y diésel 35 TDI, ambas de 150 CV de potencia y asociadas al cambio automático S tronic de siete velocidades, con unos precios de 43.080 euros y 45.160 euros, respectivamente.

Por otro lado, el S3 también ha entrado en esta fase de actualización con importantes mejoras con un crecimiento de potencia hasta los 333 CV, el repartidor de par torque splitter y el Audi drive select con modo dynamic plus que permite seleccionar un total de seis perfiles. El nuevo Audi S3 2.0 TFSI S tronic quattro, parte desde 65.260 euros en el caso del Sportback, y desde 66.230 euros para la carrocería Sedan.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado