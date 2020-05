Los “patitos feos” del COVID-19 para la DGT y Transportes

El sector de la enseñanza de la conducción, tanto la que conlleva a la obtención de los diferentes permisos como la dirigida a la conducción profesional, demanda tener en un único documento, respaldado por los diferentes Ministerios de los que dependen (Interior y Transportes), las recomendaciones a aplicar en sus diferentes actividades formativas.

Las administraciones deberían facilitar a las empresas y profesionales del sector una guía útil de medidas de prevención y protección, así como de recomendaciones para poder trabajar de manera segura en la atención al público y las enseñanzas teóricas y prácticas, cumpliendo con la normativa de seguridad y salud laboral vigente, así como con la regulación sanitaria establecida para cada proceso de desescalada.

En la redacción del documento deberían participar todas las asociaciones y entidades representativas del sector, los servicios de prevención de las empresas y además tendría que ser revisado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Según manifiesta Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del Transportista, desde el principio de la pandemia, en representación propia y como representante de más de 1.000 centros de formación y autoescuelas a nivel nacional, hemos estado solicitado ante los organismos que regulan la formación reglada para obtención de permisos, recuperación de puntos y del permiso de conducción, permisos ADR para Mercancías Peligrosas, cursos CAP, etc., que lideren tanto la continuidad de las acciones formativas durante estos días de confinamiento, como la vuelta a la “nueva normalidad” del sector. Es muy importante que el desempeño profesional se realice con seguridad garantizando medidas de protección ante el COVID-19, pero es muy importante también que la población perciba como seguro el volver a las aulas y , en esto último, el respaldo oficial de las administraciones es vital.

Diseñar un Plan de Contingencia ante futuras alertas sanitarias

Para Francisco Paz, Director de RRII de AT Academia del Transportista, los Centros de Formación Profesional de Transportistas y las autoescuelas siguen siendo el “patito feo” para la administración, pues condicionan su actividad con múltiples requisitos normativos y obligaciones. Cuando llega el momento de la verdad les abandonan a su suerte sin empatizar con su supervivencia productiva y económica. Un ejemplo claro lo tenemos en las buenas prácticas que han realizado el Ministerio de Educación y el Ministerio de Empleo, facilitando que sus formaciones presenciales puedan realizarse en modalidad elearning para garantizar la continuidad educativa de sus enseñanzas dependientes. Sin embargo, ni la DGT ni la Dirección General de Transportes han reaccionando en ese sentido y han suspendido la actividad formativa durante más de dos meses sin alternativa alguna y sin voluntad de establecer ningún plan de contingencia para paliar los efectos negativos que para la población y para los centros de transportistas y autoescuelas están teniendo.

Desde AT Academia del Transportista queremos recordar que la formación de conductores y conductoras forma parte de la estrategia país que garantiza tanto el abastecimiento como la recuperación económica de todos los sectores. Nuestros transportistas están teniendo problemas en sus rutas internacionales pues las exenciones permitidas en España, que permiten circular y realizar transportes con los diferentes permisos y autorizaciones caducadas (CAP, ADR, ITV, Tarjetas del tacógrafo, etc.), no siempre son aceptadas en otros países. Por otro lado tenemos a los que no pueden incorporarse al sector de transporte por tener pendiente las autorizaciones formativas profesionales imprescindibles para realizar el desempeño como transportista. Todo lo anterior sin olvidar a los que no han podido obtener ni recuperar sus permiso de conducción que seguirán con su movilidad restringida para acceder sus puestos de trabajo o para su inmersión en el mercado laboral.

Por todo lo anterior, desde AT Academia del Transportista, instamos a las autoridades para que destinen los esfuerzos y recursos necesarios para:

- Promover una Guía de Buenas Prácticas ante COVID-19.

- Garantizar la continuidad de las acciones formativas por medio de la teleformación.

- Promover Campaña sensibilización a la población en medidas COVID-19 para centros de formación de transportistas y autoescuelas

- Diseñar un Plan de Contingencia ante futuras alertas sanitarias, climáticas, ambientales, químicas, etc.