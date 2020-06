Llega el "Libro Blanco" de la enseñanza virtual

El “Libro Blanco del e-Learning” es una iniciativa pionera de la Asociación de Proveedores de e-Learning (APeL), y el resultado del esfuerzo de más de cuarenta expertos y profesionales procedentes de los más importantes organismos públicos, asociaciones y empresas relacionadas con la formación online española. En el día de ayer tuvo lugar la presentación del capítulo dedicado a la Educación Vial del Libro Blanco del e-Learning con la participación internacional de México, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay y Portugal.

El evento fue presentado por Pedro Gómez, presidente de APeL, quien puso en valor la temática de este webinar y lo definió como día grande en la Educación Vial y en la formación de conductores y conductoras. También quiso poner a disposición de las administraciones el conocimiento de APel para ayudarles en su transición hacia la digitalización en sus acciones formativas, para conseguir que sean de la calidad deseable.

Germán Ruipérez, Catedrático de la UNED y director de Cátedra de eLearning, coordinó el evento y recogió las opiniones de los asistentes para que fueran contestadas por los diferentes ponentes, a los que dio paso para sus intervenciones.

El presidente de la Comisión para la Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, Juan José Matarí, inauguro el evento manifestando que se alegraba de que, en su primer acto en un foro público de esta legislatura, el protagonista fuera la educación vial. Mencionó también que la digitalización es el paradigma del siglo XXI y que la transformación de los modelos estructurales también incluye a la Educación y que el trabajo realizado en el capítulo del libro por AT Academia del transportista sería sin duda fuente de inspiración para seguir avanzando con más calidad en esta temática. Subrayó, además, la importancia de dos elementos en la educación vial: la calidad de los contenidos y la complementariedad entre modalidades de formación, presencial y teleformación, para aumentar la sensibilización y la concienciación y conseguir el objetivo Visión 0 en Seguridad Vial. Concluyo, Invitando a la participación en la Comisión de Seguridad Vial que preside, al entender que debe crearse un espacio de colaboración y participación entre todas las entidades implicadas en la mejora de la Seguridad Vial: los diferentes Ministerios, entidades públicas y privadas, empresas, pero sobre todo la sociedad civil y sus diferentes asociaciones, con el objetivo preferente de colaborar en la elaboración de la nueva “Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030 .

En representación de La DGT, la Subdirectora adjunta de Formación Vial Mª José Aparicio mencionó como buenas prácticas en e-Learning la formación que ofrecen para sus funcionarios, además de específicos para examinadores y responsables de las diferentes JPT,s, Destacando la oferta de la DGT en educación Vial desde “Aula abierta” https://www.aula-abierta-dgt.es/elearning/ con cursos dirigidos a perfiles diversos, en la modalidad elearning exponiendo algunos ejemplos:

- Proyectos de Educación Vial - diseño y evaluación

- Prevención de accidentes de tráfico y lesiones en personas mayores: mejora de su seguridad vial.

- Educación para la Seguridad Vial para Educadores de Menores con medidas judiciales o en riesgo de exclusión social”

- Formación perteneciente a la Estrategia Estatal de la Bicicleta

Mencionó también que con motivo del COVID-19, en sus formaciones presenciales obligatorias relacionadas con docentes del permiso por puntos (profesores y psicólogos), futuros profesores y profesoras de formación vial y los cursos de mercancías peligrosas, habían permitido la videoformación para garantizar la continuidad de las diferentes formaciones, pero que cuando se pusiera fin a la emergencia sanitaría volverían a la modalidad presencial hasta que no hubiera una regulación normativa diferente.

Francisco Paz, Director de RRII de AT Academia del Transportista, y autor del capítulo “El e-Learning en el sector de la Educación Vial”, analizó las principales claves para el tratamiento de la Educación y la Formación vial en el mundo del aprendizaje virtual, destacando la importancia de un diseño pedagógico específico para la modalidad e-Learning y mencionando que no se puede trasladar la metodología presencial al mundo online, ni poner al frente de ella a docentes que no tenga las competencias en teleformación acreditadas. Hizo hincapié en que los valores de la educación vial pueden ser también adquiridos por medios virtuales y que la convivencia entre las diferentes modalidades de impartición enriquecerían las acciones formativas y los cambios de conducta deseados. Destacó también el videolearning como principal tendencia actual y emergente en la formación de conductores y conductoras profesionales.