El lamentable acceso al Circuit Ricardo Tormo

La carretera CV-3845 que da acceso al Circuit Ricardo Tormo se encuentra en un estado lamentable. Más de 30 socavones de hasta 10 cm de profundidad, firme en muy mal estado, señalización horizontal absolutamente borrada, son los principales problemas en los cuatro carriles que forman el acceso más importante al Circuit Ricardo Tormo que acoge competiciones de automovilismo y motociclismo del más alto nivel internacional.

Este tramo de la CV-3845 que da acceso a las instalaciones de Cheste mide poco menos de 950 metros y tiene una anchura de unos 15 metros con dos carriles en cada sentido, hacia la rotonda que da acceso a la Autovía A-3 salida 334 y hacia la rotonda de los pilotos que da acceso a los diferentes aparcamientos del Circuit y al nuevo Parque Logístico de Cheste.









La propiedad, y por tanto las obligaciones relativas al mantenimiento, de la vía recae sobre los ayuntamientos de Cheste y de Chiva. Los 330 metros más cercanos al Circuit, que corresponden a Cheste, recibieron la semana previa al Gran Premio del pasado año 2021 algunos parches de asfalto, para tratar de mejorar las zonas más perjudicadas, una actuación insuficiente que muestra la necesidad de solucionar el problema. Pero el resto, más de 600 metros que corresponden a Chiva, no han recibido ningún mantenimiento, con el consiguiente peligro para todos aquellos que utilizan esta carretera. Según fuentes consultadas por COPE VALENCIA a este consistorio, es un tramo que "ni va ni viene para este ayuntamiento". Es decir, que no se piensa hacer ningún tipo de esfuerzo económico en Chiva, para asfaltar un tramo que no significa nada para sus vecinos. Por su parte la Generalitat cedió en 2019 la titularidad de la CV-3845 a la localidad de Cheste. Multitud de administraciones que no se ponen de acuerdo, para que la imagen del acceso al Circuit no sea bochornosa.

Tramo origen del conflicto





La última semana de junio la firma italiana Lamborghini presentaba el nuevo Huracán Tecnica en las instalaciones del Circuit, y la imagen del acceso a las instalaciones no podía ser más lamentable.

Los aficionados que acuden a las instalaciones del Circuit señalan como la mayor deficiencia el estado de la principal carretera de acceso, y concretamente los que acuden en moto, lamentan la peligrosidad para los que circulan sobre dos ruedas.

Los próximos días 4, 5 y 6 de noviembre, como cada año, el Circuit Ricardo Tormo volverá a ser la capital mundial del motociclismo con la celebración de la última carrera del mundial de Motociclismo y el estado del acceso principal a estas instalaciones públicas no debe seguir así. Antes, los días 16, 17 y 18 de septiembre, el GT World Challenge traerá a Valencia uno de los mayores eventos del automovilismo con el estreno de Valentino Rossi a los mandos del Audi del equipo WRT, probablemente la imagen del acceso siga siendo la que hoy tenemos.

