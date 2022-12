Carlos Archiles vence en la Subida al Garbí

Carlos Archiles gana la 48ª Subida al Garbí con una barqueta Norma M20F y se proclama Campeón de Montaña de Monoplazas de la Comunidad Valenciana.



En la categoría de Turismos, ante la ausencia por una lesión física del primer clasificado provisional del campeonato, el piloto hispano-belga afincado en la población andaluza de Almuñécar Humberto Janssens y su Porsche 991 Cup, la prueba fue ganada por el piloto valenciano Luis Flores con el precioso vehículo exmundialista Peugeot 206 WRC quien, aún no siguiendo el Campeonato de Montaña todo el año, ha demostrado que está a un excelente nivel.

Luis Flores





No obstante, Humberto Jannsens, a pesar de no participar en la prueba, de no conseguir por tanto puntos en esta subida, y de perder el bonus de 96,25 puntos por no seguir todo el campeonato, se alza con el título por segundo año consecutivo de Campeón de Montaña de Turismos de la Comunidad Valenciana 2022.





También estuvo destacado el segundo clasificado absoluto de la carrera, el piloto valenciano Saul Arnau quien a bordo de un obsoleto y antiguo Speed Car GT, equipo que tampoco sigue habitualmente el campeonato de Montaña, quedaba segundo clasificado en la categoría de monoplazas y demostraba de nuevo sus excelentes cualidades de pilotaje, seguido por Alex Monfort con su Demon Car R2+ en tercera posición absoluta y de la categoría de monoplazas.





Segundo clasificado de Turismos era el también piloto valenciano Raul Borreguero con su impresionante Mosler MT900R, quien quedaba a menos de 1,3 segundos de Luis Flores, finalizando en tercer lugar de los vehículos carrozados el también valenciano Mario Bermúdez con el Renault Clío Cup, quien se quedaba un año más a las puertas del título de Campeón de Montaña de la Comunidad Valenciana de Turismos por sumar los 96,25 puntos del Bonus conseguidos por acudir a todas las pruebas del campeonato a los 297 puntos del tercer puesto clasificado de hoy, mientras que Raul Borreguero no tiene Bonus por no haber acudido a participar a la Subida a Chelva, y Humberto Janssens los pierde por no haber participado hoy en el Garbí, y por ello la diferencia de puntos entre Mario y Humberto es finalmente de tan solo 113,75 puntos, pero a favor del piloto del Porsche. Sin embargo Mario, se lleva la Clase 5a del Campeonato de Montaña de la Comunidad Valenciana.

Raúl Borreguero

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Finalmente, terminaron 39 participantes entre los que también destacó el nuevo Campeón de Montaña de Clase 6a, y de vehículos Históricos anteriores al año 1981, el alicantino José Luis Sánchez Prieto con el BMW E21, y en la Clase 5c, su hijo José Luis Sánchez Urios con un Hyundai Accent Cup.