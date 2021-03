MOTO KTM 1290 SUPER ADVENTURE

KTM PRESENTA LA NUEVA KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2021 EN LOS CONCESIONARIOS EUROPEOS

Representando una tercera generación de modelos KTM ADVENTURE de más de 1000 cc, la KTM 1290 SUPER ADVENTURE S es la Adventure más deportiva y tecnológicamente avanzada que jamás haya salido de la fábrica de Mattighofen, Austria. Para que puedas descubrir una completamente nueva Adventure de alto rendimiento, KTM tiene el placer de anunciar una serie de nuevas experiencias bajo la denominación "KTM DEALER UNBOXING" en los concesionarios de toda Europa para marcar el inicio de la temporada.

Los aficionados al Travel Enduro tendrán la oportunidad exclusiva de ser los primeros en ver, tocar y sentir la nueva KTM 1290 SUPER ADVENTURE S en carne y hueso en uno de los más de 400 concesionarios KTM de toda Europa, como es el caso de Bubón Racing. Que abrirá instalaciones en Valencia capital en el verano, muy cerca de Maestro Rodrigo.

Tras inscribirse en adventure-events.ktm.com, los participantes tomarán parte en unas sesiones exclusivas 1 a 1 o en pequeños grupos, siempre siguiendo las normativas vigentes locales en relación a la COVID-19. Esta serie de eventos a realizar en los concesionarios europeos de KTM tendrán lugar estos días de marzo, siendo los primeros de esta temporada 2021 de una serie de presentaciones exclusivas de nuevos modelos, como respuesta alternativa a la no convocatoria de salones y eventos relacionados con el sector de la motocicleta durante los últimos 12 meses.

Si todavía no has reservado tu plaza, todavía tienes tiempo!! No te quedes sin ella. Plazas limitadas. El evento solo se realizará en https://adventure-events.ktm.com/#/events