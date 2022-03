Luz de Cruce 04.03.22

en mediodía COPE más Valencia presenciales eléctrico la versatilidad y la tecnología seguridad y calidad de cuatro quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo en ITV de Levante podrá conseguirla en nuestro centro de Massalfassar Campanar y San Antón Benagéber solicítela ya través de la web la itv.com o en el teléfono 963 01 34 34 ITV de Levante qué tal amigos buenas tardes bienvenido salud de cruces la actualidad del mundo de la vida que da el banderazo de salida en este mismo instante sigo en la sintonía que no es no es la habitual la verdad del habitual podría ser algo así como es todo el mundo de la movilidad saludos a todos a través de dispositivos móviles en el mundo y en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer con todo el cariño este espacio he como punto es barra Valencia a través de los podcast de COPE cambiamos impresiones el es mi presentación asaltaron casi nada todo incluido hemos además creo que una invitada de honor diría yo eh ya casi colaboradora nuestra se podría decir esas y le digo sí y otras ocasiones y hoy una muy importante porque a la hora de tener un vehículo eléctrico lo importante de la carga es algo que entender no quién ofrece una situación en la que moverse su movilidad es más simples más baratas y sobre todo la directora de movilidad eléctrica de Endesa se llama Elena Bernárdez y está con nosotros Elena buenas en estos tiempos es importante preguntar cómo estás es básico que le da de todo incluido con Endesa y yo me quedo digo espera cómo que qué es esto qué quiere decir Elena que me quiere decirte a ti te digo contesto como siempre David a la última no haberlo que lo que hemos hecho desde Endesa X en este caso y de la mano de un gran fabricante cómo es Hyundai es pensar en como podíamos lo más fácil para aquellos que quisieran cambiar la movilidad eléctrica pudieran hacerlo no y el acuerdo al que hemos llegado es que cuando al final el subte A quieres un vehículo de Hyundai cualquiera de cualquier de la marca que sea híbrido enchufable o eléctrico puro la marca de facilita al cliente final la solución de recarga en tu vivienda no lo cual integrado dentro de lo que es la oferta de vehículo con lo cual tienes no solo garantizado que te compras el coche sino que a la vez que te compras el coche cerca llevando el punto de recarga qué significa todo incluido pues significa que está la instalación sin límite sin ninguna sorpresa cuál será la instalación que vengan cliente estará cubierta por millón de ahí por Endesa x el punto de recarga garantía 3 años y por supuesto todo certificado a la operación y todo que eso es importante tener en cuenta que tienes una instalación certificada y esto no todo el mundo puede después lo tiene cuando un extracción y 2000 puntos 2000 perdón 2000 km de recorrido en infraestructura de acceso público incluido también el precio es decir que además de cargar en tu casa si necesitas cargar en la vía pública dentro de la red de recarga de Endesa x pues puedes hacerlo sin coste alguno certificados lo más alante de todo porque así absoluta garantía de que todo va a ir bien que lo monta de Endesa que no lo apunta cualquiera es que esto esto esto es básico eh cuidado que aquí que no cualquiera cuidado adelante empezaron ya empezamos qué comunitario hay también puedo tener un jukebox de Endesa en el viaje vecinos tendrás que informarle que quieres poner un punto de recarga y simplemente con informar y que el administrador o que el presidente te diga ok o simplemente que lo ha recibido tú puedes hacer tú instalación no tengas un problema una comunidad de vecinos diga lo que diga si se puede tenía que poner ese punto de 143 siempre puede haber probabilidad de más de uno bueno no haber sentido yo creo que la regulación desde hace bastante tiempo lo hizo bastante bien y simplemente con informar que haga la instalación dentro de lo que son las certificaciones que hablábamos antes sin regla tus vecinos no pueden decir nada en contra de que era su instalación en tanto en cuanto el extracción evidentemente el energético lo haga desde desde el contador de tu vivienda porque se las des del suya mejor se queja pero desde el tuyo no se puede quejar si acaso yo lo tengo ahora tengo que sí o monofásica bretones garajes trifásica ahí ya no podéis hacerlo problema las instalaciones en función de cómo se han adaptado para extracción y ya está no no hay mayor problema normalmente en España instalaciones son monofásicas pero si es necesario que sean trifásicas pues llévalo a medida en viernes con mi coche y me he dejado el cable de carga y tengo el jukebox que hago no puedo cargar Elena planteándome o dejarla radio de 12 cargadores de Endesa los jukebox que ponemos en casa de los clientes tienen el conector el cable incorporado y no es necesario que saques el cable desde tu maletero y con las con la comodidad que supone para el usuario final y aunque te hayas olvidado el cable en la oficina pues tienes el cable en tu en tu propio jukebox y no necesitas tenerlo tenerlo aparte pues mira es lo que tiene ser una empresa que quede del preguntar yo el Mundial yo creo que jukebox entiende fenomenal en el mundo anglosajón sí la verdad es que el punto de vista latino se dice Lluis Facebook como como jugo de voz de caja o sea es una cosa que se encuentra ya sí pero vamos así hizo rápido yo sería jugo de jugo de caja cubo de caja vacía vale vale correcto correcto bueno es yo creo que sobre todo el hecho de 2000km además además de todo dice bueno si tienes que recargar afuera no te preocupes porque tienes dos números adicionales con el coche a también cuántos hay en España y en la Comunidad Valenciana tenemos más de 250 la última vez que hablamos lo habéis pagado eh habéis trabajado mucho no Elena porque esto iba muy rápido no y tiene que ir a más todavía el edad esto lo de los miles de cargadores 3000 en toda España 250 en la Comunidad Valenciana asistente tiene que ir a más y tiene que ir más rápido sí porque porque tenemos la necesidad descarbonizar y tenemos la vecina y no pagar impuestos entonces como he estado escuchando y he visto que te ayudamos a pagar impuestos más impuestos todavía y más impuestos verdes pues oye mira vayamos hacía una movilidad más verde y más sostenible que seguramente no solo estaremos llevando al mundo sino que nos ayudáramos a nosotros mismos ya nuestro bolsillo así que tenemos que ir rápido la verdad es que este año hemos dado otros Prince pero tenemos que ir más rápido y la regulación ahora nos está permitiendo y pues si Dios quiere pues pondremos otros muchos más eso que tenemos previsto la verdad parece mucho pero pero tiene que haber muchos más lógicamente si contáramos en la cantidad de gasolinera que hay por ejemplo en toda España etcétera pues son muchos puntos pero si todavía más 250 cargadores es un trabajo muy se ha actuado muy rápido y la realidad es que esto va infinitamente más rápido si hace un par de años hablamos de esto o qué edad tiene embargo va casi de vértigo la marcha está David de Diego con los cargadores en toda España tremenda perseguida más eléctrico tal o cuál es no ese vehículo así la red de recarga es una parte fundamental mira que tengamos siempre a una cierta distancia para hacer para lo que tengas en casa porque no nos uno de los secretos mágicos del vehículo eléctrico es poder encargar en casa y por la noche porque aquí Elena podemos tener tarifas muy nunca pongo una cifra exacta que si negocias bien con tu eléctrica y este caso gracias bien con Endesa puedes hacer 100 km por entre 1 y 2 en ocasiones sea que somos esos muy poquito muy poquito sí sí la verdad es que todos tenemos que últimamente mucha molestia mente lo estamos escuchando mucho la crisis energética que tenemos no y hablamos mucho del precio de la electricidad pero el precio de electricidad aunque ha subido y en pulsado por por el precio del gas fundamentalmente pues en el fondo no ha subido mucho más que el precio de la gasolina o el gasoil no y en casa y decías David en casa tenemos tenemos tarifas que tiene siendo muy económicas para estar cargando tu vehículo nosotros por ejemplo tenemos una dedicada especialmente cuando te compras un jukebox que se llama tiempo cero en un acto de la mañana tienes hasta 125 kW hora con 0 de coste y al mes y esto supone como unos 1500 kW al año que son menos como unos 8000 9000 km no repito al final cuando con tú con tu Jurassic Park que la puedes usar tanto en la vía pública como para programar tu jukebox lo que haces es poner la carga de una a 7 o desde el coche porque cada todos los coches también se pueden programar para cargar pues lo que estás haciendo es ahorrarte un buen dinero y además ser mucho más eficiente con el sistema eléctrico no y al final estoy un poco la la economía que tenemos que buscar que no solo que no solo hay que mirar por la sostenibilidad que también sino también por nuestra sostenibilidad económica Yaya está poniendo caritas y la carita dice por un lado diciendo mira que tengo un contrato de 3,4 por las 9 en mi casa tengo 4 kW termino de potencia claro y con lo que yo puedo por la noche porque tengo que hacer recorridos largos pues Vicente y lo sepas tú puedes con tu contrato de 3,4 con la legislación actual que por la noche quién es un término de potencia especial de hasta 7,4 para poder meter te diría que casi 100 km autonomía cada 2 horas para que tengas una idea más o menos así no tienes excusa eh contactos pequeño Elena por la nevera saltan los plomos no me entero por la noche y pasa lo que pasa por el día y el coste anual estáticamente inexistente cambiado la regula piensas y efectivamente además estoy segura que Vicente no hace 500 o 600 veces al día así que quién podrá cargar 100 200 300 y lo puedes cargar yo creo que un montón de soluciones veo por aquí tienes alguna pega más de Diego o qué vale Elena contamos con toda la gama tanto eléctrica que bueno se caracteriza sobre todo por el nuevo coche que acaban de sacar que se lió cinco que verdaderamente es una pasada es un coche del futuro y yo ánimo a todo el mundo a que vaya a cualquier concesionaria hacer una prueba porque cuando lo pruebas no solo es que es espectacular por fuera sino que cuando lo pruebas realmente te convence pero también tienen otros modelos que son que son también estupendos como él como el con a qué es también eléctrico puro como el ioniq eléctrico el anterior es un modelo anterior al móvil 5 pero que también está estupendo la verdad es que nosotros también utilizamos dentro de Endesa y está estupendo y con los híbridos enchufables o sea que no solo está esta oferta está con los eléctricos puros que parece que sería lo más lo más directos y dailo qué haces pensar en toda su gama eléctrica y en dar soluciones a todos los clientes no solo los que van a comprar un vehículo eléctrico puro sino también aquellos que van a comprar un eléctrico híbrido enchufable así que nada todos horario de Hyundai a para probar el coche alguien como tú y como yo que mostraba día ni cinco y alguien como Vicente que no la ha probado así que Vicente muy mal eh entre las pegas que pone si tienes cinco este viernes me recupere fin de semana que me está dando el viernes nos hola Elena me viene a mí también tiene que entrar un poco más no es lo normal no estamos acostumbrados no pero tenemos que empezar a estar más familiarizados con la recarga rápida y la recarga en casa no la recarga rápida desde que te permite cargar en la vía pública en aquellos cargadores que son más altos de potencia y te permiten cargar en apenas minutos bueno el Dioni 56 de las mayores capacidades en el mercado para la carga rápida descargar por encima de 100 kW no y es lo que te permites que cuando vaya un cargador ultra rápido que en el nuestro caso ya hemos inaugurado alguno en España lo que te permites poder cargar en apenas 10 minutos entonces si no sí que ya se parece a una a un reportaje habitual y este coche pues hay otros en el mercado pero este coche te digo ni cinco traes la funcionalidad la próxima da charla de Lenay a 4000 5000 cargadores de 500 vamos vamos vamos a esta marcha tan rápida instrumentos 3000 cargadores en toda España de Endesa 250 la Comunidad Valencia tomadas yo creo que hablaremos antes no que llegamos a los 4000 o qué ven a hablar con vosotros cuando queráis pondremos 4008 me los que hagan falta aquí la vocación que tienen death AXN caso es intentar ayudar a que esto sea posible sabemos que la infraestructura de acceso público es un pilar clave para que la gente de ese pasase la movilidad eléctrica y desde luego por nuestra parte nos equivocaré cosas seguro que lo hacemos pero desde luego tenemos la firme convicción de que de que seguiremos apostando por ayudar a todo el mundo a que se pase la movilidad eléctrica nosotros contrario de pesado vosotros siempre es un placer gracias Elena Bernárdez es la directora de Mustang Maki el supremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,70 y 5 al mes acércate a nuestra de Catarroja luz de cruce en la actualidad del mundo de la movilidad en un ratito hablamos y cambiamos impresiones de seguridad con María José Alonso con Juan Barberá porque ya saben que el alcohol está presente desgraciadamente la mayoría los accidentes de tráfico y ya han pillado la boda Civil ha detenido a una mujer por conducción en contra dirección bajo los efectos del alcohol bajo los efectos de las drogas suene el sodio el calcio con aluminio aire hay muchas opciones dentro de la acumulación de energía y materias pero actúa tocamos día a día en teléfono móvil en el ordenador en multitud de elementos que nos damos cuenta que fundamental para que podemos hacer todo por la mañana cuando despertamos no porque igual el tú despertarlo lo tiene con una batería de litio por cierto os se han perdido y la mayoría de ellos eléctricos pon incendio ha sido de un buque es posible que haya sido algún problema de este tipo o que has podido hacer realmente eso yo siempre soy precavido me gusta esperarme al informe de los bomberos pero si el banco se ha ido a Piqué y yo no sé si llegaremos a tener informe de bomberos vale vale vale realmente el origen venga vamos a conocer cosas porque investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia pertenecientes al Instituto de motores térmicos están trabajando en diferentes proyectos nacionales e internacionales para mejorar la seguridad de las baterías de ion-litio las más utilizadas actualmente en los vehículos eléctricos y por supuesto está con nosotros Antonio García que es investigador motores de Universidad Politécnica amigo nuestro demás hola Antonio cómo estás hola qué tal hola qué tal buenas tardes bienvenido todo bien por ahí o qué has tenido algún informe de esto que ha ocurrido en el buque con esos 4000 vehículos que se han perdido en alta mar qué bueno en la cantidad no sé cuántos millones de euros va a costar está está broma a los pon un porcentaje muy pequeño de verdad pero bueno son 4000 vehículos eléctricos no te ha llegado ninguna noticia al respecto medios pero obviamente de qué manera oficial la verdad que no bueno pues vosotros estáis trabajando para justamente para eso no para las nuevas tecnologías que eviten fuga térmica en estas baterías es digo yo y tú después me lo explicas es un fenómeno que puede acabar incendiando las con el consiguiente riesgo para los ocupantes del vehículo cuéntanos algo que terminas por llegar porque una manera muy sencilla y yo creo que todo el mundo entiende que hay una parte positiva una parte negativa y una pila y en esta sesión limpio pues además tenemos una cosa intermedia que explique electrolito electrolito se va degradando y desafortunadamente lo que sucede es que es que estoy un cortocircuito entre el cátodo y el helado te las paguen positiva negativa a partir de ahí aparece química propios de la de la propia batería que primero genera una sobrepresión y una parcial de sobrepresion empieza a generar gas te pegas esencialmente las que quiere entender el mecano es peor es hidrógeno y bueno pues a partir de ahí lo que tienes es un proceso de combustión y una llama que va progresando pues como sabes los packs están hechos por un montón de Zelda en la agenda va progresando a la otra que se van cambiando va repitiendo el proceso y así eventualmente pues lo que termina por sus ejes del culo completo pues que suene la famosa de las baterías de vídeo pero aquí hay un principio bueno ahora la gran mayoría de los fabricantes están intentando encontrar eso con la gestión de la temperatura de las baterías todas las baterías llevan una cerebro que controla la temperatura pero profesor aquí también tenemos la gestión con temperatura en Cuba y por lo tanto que no haya degradación de las baterías como bien dices realidad lo que hace es un control sobre de sobre la batería tenemos todo sobre todo la de la temperatura si no carga el Estado existen multitud de formas de refrigerar una batería pues ya queda por inversión culín pues doble inversión culín por eso hay que refrigerar batería para curioso es que por supuesto hermano de fuga térmica sucede cuando el vehículo está absolutamente parado si no no hace falta que esté en mi cargando y descargando me falta que esté sometido a sobrecargas o cosas por el estilo el sistema de the culling pues que si existen puede intentar mitigar este problema pero si el problema aparece no no lo va a controlar al menos con la tecnología de oye de las baterías que cuando están dentro se producen las famosas dendritas no estos elementos que hacen que ánodo y cátodo se conecten y que esto es terrible porque claro esto ya se puede decir que es profesor cuando llegan a conectarse qué es irreversible una reacción en cadena en realidad hay uno que básicamente es esa canción que te comentaba al principio del electrolito y cuando desaparece de electrolito oeste desafortunadamente vas a tener conexión en WhatsApp en el cortocircuito entre cátodo y ánodo y a partir de ahí no no te puede parar mercado hablando y todos los investigadores de la posibilidad de que es electrolito que ya es líquido o es una especie de gel la batería no eso es eso también es una es una cosa muy interesante nosotros de hecho trabajamos en dos proyectos europeos en donde trabajamos con poliéster con tecnología de la que comenta y una de las de los puntos relevantes que hay que seguir investigando eso sobre sobre la propia degradación de electrolito sólido eso ese Shooter es la degradación por ti antes de acción del cumple pues desafortunadamente vamos a seguir teniendo problemas y qué es verdad que que será menor en términos de la física que empieces a ocurrir que con un líquido que conteste la tía vente para aquí que voy a terminar con Eva por ahí que a partir de ahí pues te quiere pegar pero no no eso no soluciona completamente pyrites la NASA en esto es así o no por eso está muy bien esto no Antonio aunque sin hacer al final este es un laboratorio nacional americana como si estaréis más porque también trabajamos y bueno yo es que lo que hacen es la de trabajo conjunto deporte Open donde la gente pues pone aquí tus trabajos y bueno pues este año parecía o les parece interesante y cuando éramos qué es lo que somos capaces de hacer esto fuimos y contamos y justamente lo que como que podría hacer que esencialmente es que aplicar el conocimiento quedamos 40 medicación no tanto pero si no estoy tan viejo 16 pero después del orden de 40 y 50 años por el conocimiento que estaremos o que tenemos en técnicas ópticas en aplicaciones técnicas ópticas a la comprensión de los fenómenos quedaré con esta cosa tan rara que son las baterías sabes que aquí somos Bica todas las baterías etcétera no sino que se está desarrollando elementos de seguridad igual que pueden tener cualquier otro otro motor que también conoces tú no y que hay que intentar asegurar los al máximo es así yo por mi parte de vehículo eléctrico creo que es una parte integrante de la solución a la movilidad de sus nombres de estas las únicas partes a resolver eléctrico para resolver una tipología y modalidad pero no todas eso por un lado y luego lo que dices estoy despierta me acuerdo estoy en la fuga térmica hoy no va a ocurrir en todos los que tenían igual que ocurre en todos los teléfonos pero pero dicho eso sí que es verdad que el porcentaje vehículos eléctricos que a día de hoy en la calle es muy pequeño el número de noticias sobre eso es muy grande es verdaderamente hay muchas noticias en el día en que aparecen problemas problemas de tu hacer migas entonces bueno puede ser preocupante a no ser que hagamos muchas cosas por la tengo en los próximos años los hice porque me he liado a hacer el mercado muchísimo más grande de vehículos vehículos eléctricos es verdad que es muy grande pero vamos tiene el más mínimo problema con un vehículo eléctrico enseguida sale como que la han titular y eso lo sabemos dónde Diego que es normal cuando le pasa algún vehículo eléctrico enseguida lloverá en Cala Rajada no sepa eso decía que había una cinta tendencia está viendo los medios incluidos nosotros a exagerar un poco la nota era por eso incendios con vehículos de combustión vehículos comerciales Antonio aquí una cosa porque mulana en un depósito de combustible sea gasoil o diésel en un depósito de gas yo siempre pongo el mismo ejemplo en cualquier una botella de alcohol es energía acumulada que puede servir para curar heridas en la llama es un lanzallamas por eso está dónde hay energía mientras cumpla el protocolo y se cumplan las medidas de seguridad el riesgo está siempre controlado no yo soy capaz de acostarme contigo que que proponemos una tonelada de cualquier combustible líquido y no no llegamos con ningún agente externo verdad decir y eso no va a entender que nunca desafortunadamente lo que lo que suceden las cosas tienen que la batería se queda sin que nadie la toque y si ve que sufra ningún estrés térmico y sí que se entiende dicho eso sin querer alarma a las durante nadie eso no ocurre como ya he dicho antes y en todas las baterías y todos los días eh no no es un problema es un problema real pero tu hermana que estamos trabajando mucha gente pero que si no hay porque alarma absoluto es decir no no no esto no sucede todos los días a todas horas y 1 cógela los 40 mejores por ti lo que tiene debajo del asiento verdad que tienen un vehículo convencional pues oye combustible a no ser que hagamos algo no se Fernando Córdoba congelados quedamos bueno teníais la duda de si va a llover este fin de semana he cantado el agua nos ha acompañado a Vicente hacer lo que es un fin de semana muy chulo y muy bonito caramba porque porque Fernando todo porque este fin de semana es especial para el mundo clásico por qué por qué se celebra la octava edición del Racing Legends en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste primera mitad de los horarios porque Vicente no lo escuchas no te conocemos en antena como podrás comprobar y creo que han dicho antes los horarios o y cuál es un planning del fin de semana tú lo sabes bueno todo un clásico se van a reunir en el paddock de Cheste durante el fin de semana se va a desarrollar desde las 9 hasta hasta media tarde hasta las 19 aproximadamente sobre todo el sábado y queremos decir que la opinión es el sábado entre toda la actividad de competición que hay en la pista de circuito pues queremos destacar que ayer se van a celebrar unos desfiles a partir de las 17:55 horas nos hemos fijado mucho este una rodada en pista no competitiva de los luego después ni más ni menos que un desfile para escribir vehículos clásicos y empezará como decía a las 17:55 el club de motos RD y tamboril y después es muy importante para ver las rodadas de los Citroen en cuántas Traction Avant y para finalizar el viernes que probablemente es más vistoso y más espectacular de estos camiones clásicos rodando por la pista de Circuito Ricardo Tormo pues es muy muy muy atractivo últimos ya por última vez protagonista de fin de semana Citroen Traction Avant que ha convocado una cosecha convocado una concentración final de modelos y la peculiaridad como apunte que ya hemos recibido también es que a partir de la fabricación de este estos primer unidades de taxi daban industrias entrada en este modelo en cuanto a que esté disponía el motor de tracción delantera delantera en todos los vehículos fabricados a partir de enero estarán de copa C V estará el fuera de 1929 casi 100 años de vehículo en el Valencia motor Classic es así de copa que ganó el premio los de asociaciones de la Asociación nuestra sobre todo populares de los años 70 y hay que decir también que acudan como como público que podrán encontrar las entradas a través de la página web en el acceso al circuito se puede subir a los coches dar una vuelta con ellos que se puede abrir lo que son los que me alegro que ir acabando ciclos cositas y demás tenías también a gustito de Cap de continua de 35 horas que han terminado unos conductores profesionales y a mí nos damos el otro día pues había un 45 que ya decían que se jubilaban en breve no hablamos hace poco le vale esta tarde termino un cable 280 horas que ya vamos ordinaria aquí son todos jovencitos 19 20 22 21 años perdón que también para finalizar este este curso para poder en vez de sacar los permisos y poder iniciar el mundo laboral no fin de diferente digital debería haber un día de la experiencia de alcohol o debía ser todo el año en la cabeza que la conducción en la conducción interesante para algunas personas habitualmente no no suele consumir mucho yo tengo la conciencia diaria yo esta tarde cuando termine de trabajar igual algo de consumo y que puede hacer ya que voy a fichar pero dependencia con esta sustancia en general pero sí que debería de haber unos días en el que realmente la gente sea hoy no voy a consumir oye vente vente cuando vamos a usar un vehículo siempre no es lo primero realmente vamos a nuestro Valencia que actualmente en los festivales y sativo solamente tenemos 100 de alcohol es que me dice me levanto que es para los menores de 18 años que conduzcan evidentemente permisos a1 el alcohol va a ser G12 o y que a partir de junio de julio del 2020 este año valen los nuevos autobuses que saca matriculados llevar al sistema al color esto es un sistema que antes de poner en marcha tiene que soplar y si da positivo no que lo legal no arrancaría para impedir que la gente coja el vehículo a la hora de haber consumido cortos hay bueno Carlos Alonso hola que hay muy buenas qué tal tú ni gota de alcohol también eh bueno riberita del Duero pues apetece pero va porque yo no conduzco eh que conste que yo no voy a contestar estamos los tres en el orden del cero absoluto pero para todos totalmente para todos no solamente para los noveles y por supuesto para los menores por descartado sería ridículo pero es que es lo suyo porque el momento que ya estás dando como una permisividad y una y una permisividad algo que sabes que puede ser perjudicial porque esos esos valores que serán esos mínimos que se dan no no le caen igual a todo el mundo o sea no es algo que esté comprobado 010 2015 hasta 025 te caigas igual que me caiga a mí yo por ejemplo mejor con una sola copa de vino ya voy que no que no controlo entonces no sería ilegal no pero no estaría en condiciones entonces lo mejor este 20 o qué hacemos que físicamente ese no sé tampoco existe pero bueno digamos que alcohol nada bueno si la sintomatología es evidente y se considera que estás bajo la influencia de la sustancia puedo tener problemas estilos pendiente una taza de conducción de presencia en el organismo vale momento que yo doy positivo empezamos a decir pero 28030 vale y habido un siniestro compra y control por parte de mi vehículo mira lo que podemos tener bastantes problemas serios cuánto ha influido la sustancia en la Feria del control del vehículo y todas clases los autobuses y ojito que no sean sólidos pero pero sería lo mejor para evitar cualquier tipo de problemas que podemos tener dando bandazos pero yo noto que no acabo de ir bien con los reflejos al 100% pero que no quiero dejarlo solo y únicamente recordaros que al final el Gobierno quiere aplicar la tasa por el uso de las autopistas autovías ha dicho que no todo el mundo ya no queremos que haciendo Palabra de Dios y ya está haciendo bueno como si haciendo no puede ser porque gobierno todavía no cuando los recursos pero bueno me lo mejor bueno ya hay discrepo contigo ya no es tanto el proporcionar recursos sino Isabel cómo se invierte en esos recursos y no despilfarrar los recursos que hay acuerdo tú también y la congestión contra la contaminación y los atascos dicen los expertos de Hacienda que es un comité de expertos vamos nos conocemos todos sobradamente son los mismos lo mismo lo mismo los expertos proponen dirigir parte parte de la recaudación a mejorar el transporte público está haciendo todo de todo esto allí no no estamos llenos de agujeros negros diccionarios de firmas administración estufa ministraciones y demás hay pues más dinero se va perdiendo por el camino y esto es así eh y a ti mucho me gusta esa hora me está pasando Barberá no vamos ya algún detalle más este fin de semana bastante este tipo se ve preparando que eran las fiestas 23 y ahora mismo ya volverá hasta las 3 no se la vende por falla y no ya otra vez entorno general hasta luego María José Alonso de la plataforma motera para la seguridad vial