El restaurante de dos estrellas Michelin que ha conquistado el corazón de la Costa Blanca

Con Alberto Ferruz a la cabeza el restaurante BonAmb se ha convertido en todo un referente de la gastronomía del sur de la Comunidad Valenciana así como un lugar, de visita obligada, para los amantes del buen producto tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras.

La puerta de mi cocina siempre está abierta

Además de las dos estrellas Michelin el restaurante también cuenta, nada más y nada menos, que con tres soles Repsol. Su chef Alberto, apodado "El colibrí" por su maestro Martín Berasategui cree que pese a los éxitos cosechados en estos años continúa teniendo la esencia que tenía en sus inicios. "En realidad es todo lo que él (Berasategui) me enseñó desde el principio; seguir teniendo mirada de niño y a tener la misma ilusión del primer día". Además el cocinero recuerda que él apareció en la puerta de Martín y le dijo "¿puedo cocinar? y me quedé tres años".

"La ilusión y las ganas de trabajar siempre han sido la fuerza del BonAmb. No lo entiendo de otra manera, el día que no tenga esa ilusión no podré seguir", reconoce Ferruz en los micrófonos de GastroCOPE.

Diez años han pasado desde que el chef decidió dejar atrás otros proyectos para dedicarse al suyo propio, BonAmb Restaurante, en cuerpo y alma. Fue una apuesta a nivel alto tanto en producto como en servicio. "Cuando abrimos en 2011, con los últimos coletazos de la crisis del ladrillo, la gente nos decía que no íbamos a estar abiertos más de un año; y ahora mira echamos la vista atrás y llevamos diez años trabajando y progresandos".

UNA COCINA DE PROXIMIDAD

"Cuando la gente habla de sostenibilidad y se le llena la boca, yo creo que esta es la economía que realmente importa; la de cercanía. La que compra el trigo para hacer el pan aquí al lado, por ejemplo, esas son las personas que hacen que tus proyectos crezcan y además pese a que no tengan una nómina como tal, sí se sienten parte del equipo y eso hace que tus cosas mejoren. Amor con amor se paga", sentencia acertadamente Alberto Ferruz.