María José Martínez de Lienzo: "En mi casa la felicidad era sinónimo de sentarnos entorno a la mesa"

María José es una chef que convierte la gastronomía en arte a través de su Lienzo. "Cuando era pequeña ya ayudaba en casa haciendo la comida, con diez años ya estaba en los fogones de casa", reconoce María José quien además recuerda que "en mi casa la felicidad era cuando nos sentábamos todos entorno a una mesa. La gastronomía siempre ha sido sinónimo de unión".

Siempre ha habido grandes nombres de mujeres

Es cierto que pese a sus inicio en la cocina siendo tan solo una niña sus padres le instaron a realizar una carrera. "Como mis padres no habían tenido acceso a la universidad porque tuvieron que trabajar, no veían bien que me dedicase a algo que no fuera a tener una carrera universitaria y elegí química".

Una carrera que sí le ha servido para poner en práctica muchas innovaciones para aplicarlas a sus platos, pese a no haber terminado la carrera.

En cuanto al papel de la mujer en el mundo de la gastronomía María José reconoce que "siempre ha habido grandes nombres de mujeres gastronómicamente hablando y es verdad que no siempre han tenido el reconocimiento que se merecen".

Además Lienzo ha querido aportar su granito de arena, incluso este año tan duro, realizando, ayer domingo, un menú especial donde la recaudación iba destinada a la Fundación Ana Bella.

RESTAURANTE LIENZO

Restaurante Lienzo ofrece una propuesta gastronómica original, fresca y desenfadada a partir de productos de temporada. Una cocina que parte de sabores tradicionales, combinada con técnicas y elaboraciones modernas, y en la que la estrella es el producto valenciano: huerto, mar y montaña.

María José Martínez, tercer puesto en el premio Cocinero Revelación 2016 en el certamen gastronómico Madrid Fusión y ganadora absoluta en la votación del público en redes sociales, ofrece una cocina sincera, vinculada a la tierra y al mar, y marcada por el trabajo y la perseverancia. Todo ello, complementado con la atención en sala y la completa y excelente selección de vinos por parte de Juan José Soria.

Su ubicación en el céntrico casco histórico de la ciudad de Valencia y los espacios interiores de los que dispone invitan a vivir una experiencia inolvidable.