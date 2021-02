Begoña Rodrigo: "Acato decisiones de alguien que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona mi negocio"

La chef valenciana estrella Michelin Begoña Rodrigo visita los micrófonos de COPE Más Valencia para hablar sin tapujos de la situación actual del sector y de cómo afronta estos momentos de incertidumbre con más de treinta personas a su cargo.

Estamos cumpliendo órdenes de alguien que no sabe lo que está manejando

"Esto no va a acabar el día quince y quien no lo quiera ver, tiene un problema. Desde que me fui a Holanda a vivir compré mi libertad y es lo único que no he soltado hasta ahora; pero en este último año mi libertad está totalmente capada porque dependo de lo que decidan otros por mi y muchas veces tengo que acatar decisiones de alguien que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona mi negocio ni el de mis compañeros. Estamos cumpliendo órdenes de alguien que no sabe lo que está manejando", afirma Rodrigo contundente.

En cuanto a la gestión política que se está haciendo en Valencia Begoña cree que "o no les dejan hacer o se lo han pasado todo el por el arco del triunfo. Las decisiones que se están tomando tienen tintes políticos muy elevados y se están cargando a los curritos de toda la vida", lamenta la chef de La Salita.

UN NEGOCIO CON 30 FAMILIAS

Son una treintena de familias las que dependen del funcionamiento de los restaurantes de Begoña Rodrigo quien ante esta situación está "peleando con uñas y dientes para no dejar en casa a los treinta trabajadores porque me da miedo no sólo que se queden en casa, si no que no cobren el ERTE y al final son mi familia y los que ayudan a que mi negocio salga adelante".

No hemos nacido enseñados y hacer domicilio no es tan fácil como parece

Esto es "sálvese quien pueda. Ya no me preocupa cuánto se va a alargar si no cómo vamos a salir de esta". Lo que tiene claro la chef valenciana es que va a "mirar con las botas puestas y si volviera a abrir Interview y tuviera que salir, saldría".

ANARKIA

Sumida en esta crisis, como toda la hostelería valenciana, Begoña Rodrigo consolida su take away, Anarkia y lo hace enfrentando muchos retos. Tal y como ella dice "no hemos nacido enseñados y hacer domicilio no es tan fácil como parece. Tengo toda mi marca y trayectoria en juego por vender cuatro lasagnas a domicilio".