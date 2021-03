Yunus es "yankee"

Hace cuatro meses ya dio las primeras pistas y hoy se ha decidido finalmente. Yunus Musah estaba en la encrucijada a la hora de elegir con qué selección nacional jugar de ahora en adelante. La inglesa y la norteamericana eran las candidatas. Definitivamente será la seguunda la escogida.

La propia Federación estadounidense ha sido la encargada de anunciar que el futbolista del Valencia CF será "uno de los suyos" y, por tanto, estará en el próximo Mundial de Qatar en 2022. El jugador ha retuiteado el mensaje añadiendo: "Hagámoslo. Estoy dentro. El futuro somos nosotros".

Let's do it. I'm in. The future is us. pic.twitter.com/fVpBn1aupb