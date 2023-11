Yarek se convierte en goleador con la Sub-19

Según los datos de Pedro Martín, la última vez que un central anotó tres tantos en un partido de Primera División data de hace 20 años y el autor fue Fernando Hierro con el Real Madrid. Los tres goles de Yarek Gasiorowski (Polinyà de Xúquer, 2005) ayer no fueron en LaLiga, pero Baraja está contando con él y su futuro en el primer equipo del Valencia CF se antoja cada vez mayor. Su hat trick fue con la Sub-19 en la victoria 5-0 ante Moldavia en la primera ronda de clasificación para el Europeo Sub-19. Con los de este choque, el zaguero acumula ya cinco tantos en esta categoría con el combinado nacional.

Pese a que Yarek terminó Fútbol 7 y empezó Fútbol 11 como lateral izquierdo, su crecimiento y su potencial en categorías inferiores han venido ligados a la posición de central zurdo. Rara es la temporada en la que ha conseguido anotar tres tantos durante el año en la cantera del Valencia CF, pero su amenaza desde el juego aéreo ha ido in crescendo. Los tres goles con el Juvenil A che la temporada pasada se sumaron a los dos que anotó con la Sub-19 (en un amistoso contra Albania y en el Europeo ante Islandia). El central valenciano con origen polaco ya disputó el Campeonato de Europa, para el que ahora busca clasificarse España, la campaña pasada con los jugadores de la generación 2004. Si sumamos esos dos tantos a los tres convertidos ayer, son ya cinco los anotados con la Sub-19, cifra que no había conseguido con otra categoría de La Roja.





El hat trick se consumó en la segunda parte, y en la primera había marcado otro central: Simo Keddari, el canterano del RCD Espanyol que se marchó este verano a Qatar por 5 millones de euros. Precisamente la cifra que desestimó el Valencia CF por Yarek Gasiorowski en las varias ofertas que realizó el Salzburgo para llevárselo desde el pasado mercado invernal. Entonces, Peter Lim rechazó la propuesta creyendo que el futbolista tenía un gran potencial y, aunque era una cifra desorbitada por un juvenil, entendiendo que su valor será mayor con el paso de los años.

Yarek ha estado en las últimas seis convocatorias ligueras de BarajaVCF





Mientras Europa sigue pendiente, Baraja le hizo debutar en Mallorca ante los problemas en el lateral izquierdo y suma ya cerca de 40 minutos repartidos en tres partidos de LaLiga. El que más el último en el Bernabéu. Todos ellos fueron en el puesto de ‘3’ ante las necesidades del técnico en esa demarcación. En Las Gaunas completó los 90 minutos ante la UD Logroñés y ahí sí pudo actuar como central zurdo una vez ingresó Gayà al verde. La escasez de efectivos y el nivel del jugador hacen presagiar que su peso en el equipo podrá ir aumentando con el paso de las jornadas. Yarek, de momento, está atado, como adelantó COPE, hasta 2026 con un año más opcional supeditado a su participación con la primera plantilla. "Te sientes muy valorado cuando rechazan cinco millones por ti. Me he criado viendo al Valencia CF y sólo he pensado en quedarme aquí”, aseguró en julio en Deportes COPE Valencia.